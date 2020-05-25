Собянин разрешил волонтерам посещать московские приюты для животных с 26 мая

В Москве волонтеры с 26 мая смогут посещать 13 приютов для бездомных животных. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Волонтерам разрешат передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и выгуливать животных. Для посещения приюта им будет необходимо оформить пропуск. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, все они должны будут использовать маски и перчатки.

«Потребность в помощи очевидна — более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход. Теперь же волонтеры вновь принесут им человеческое тепло и заботу», — заявил Собянин. Мэр Москвы анонсировал продолжение поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Новая» рассказывала, что в московских приютах живут приблизительно 15 тысяч бездомных животных. Волонтеры и благотворители выступали против запрета на посещение во время пандемии, так как штатных сотрудников приютов не хватает. Президент Владимир Путин в конце апреля отметил, что решать проблему необходимо, «исходя из тех правил и тех требований, которые устанавливаются соответствующими специалистами на местах». Через несколько дней заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что меры для посещения приютов только прорабатываются.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом, умерших и вылечившихся от инфекции. В Москве уже возобновили работу промышленные предприятия, стройки, МФЦ и каршеринг (взять машину в аренду можно как минимум на пять дней). При этом Собянин ранее заявлял о необходимости сохранения режима самоизоляции и пропускной системы.