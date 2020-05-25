«Левада-центр»: 30% россиян за последние пять лет сталкивались с нарушением своих прав

Около трети (30%) граждан России за последние пять лет сталкивались с нарушением своих законных прав. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Основные группы населения, сталкивающиеся с нарушением прав – социально незащищенные граждане и представители среднего класса – жители мегаполисов с высшим образованием, предприниматели и менеджеры. Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков уточнил «Открытым медиа», что образованные и активные граждане лучше квалифицируют отдельные случаи как нарушение своих прав, а более уязвимые группы людей скорее ищут помощи.

Большинство респондентов считают, что в России сложно или невозможно отстоять свои права: 3% опрошенных говорят, что для обычного человека это «довольно легко», 59% — сложно, но реализуемо, еще треть россиян (34%) уверены, что сделать это «практически невозможно». Среди малоимущих доля придерживающихся мнения о невозможности отстаивания своих прав в два раза выше. Помимо этого, пессимистично настроены те респонденты, которые уже сталкивались с произволом.

Для отстаивания своих прав, респонденты чаще всего обращались в полицию или к адвокатам — 30% и 29% соответственно. Еще 17% — в суды, меньше 10% — к политикам и правозащитникам. Успешно решить проблему удалось 47% обратившихся к адвокатам, к правозащитникам — 40%, в правоохранительные органы — 34%, в общественные приемные депутатов, президента или к уполномоченным по правам человека — 27%. При этом больше половины (53%) из тех, кому удалось решить проблему, посоветовали обращаться к правозащитникам и адвокатам.

«Мы изначально думали, что дело может быть в предубеждениях против правозащитников — что они все куплены, что они прозападные, — объяснил Волков. Но такого практически нет. Большинство просто не знают о том, кто они такие, чем занимаются, [думают] что это может быть за большие деньги — от этого считают, что нет необходимости к ним обращаться».