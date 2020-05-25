Российские авиакомпании снизили цены на билеты после возобновления полетов «Победы» 

Российские авиаперевозчики снизили цены на внутренние рейсы после того, как лоукостер «Победа» возобновил прерванные на фоне пандемии полеты. На резкое падение стоимости билетов обратила внимание газета «Ведомости».

Издание сравнило стоимость полетов авиакомпаниями «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair в разных системах бронирования.

Речь идет о рейсах, запланированных на июнь: так, примерно вдвое упала цена на рейсы «Аэрофлота» в Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск. В три раза подешевели билеты в Сочи: самый недорогой обойдется путешествующим из Москвы пассажирам в 2600 рублей в одну сторону. То же самое касается и других перевозчиков.

Самыми дорогими направлениями у вышеуказанных авиакомпаний стали Самара и Ростов-на-Дону. Именно в эти города «Победа» перестала летать.

Принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер «Победа» после двухмесячного перерыва объявил о возобновлении полетов с 1 июня. Приостановить их компания решила после закрытия международного сообщения и общего падения спроса на билеты на фоне пандемии. В авиакомпании пообещали, что средний тариф летнего сезона будет почти в три раза ниже, чем в 2019 году.