Суд в Москве арестовал захватчика отделения Альфа-банка

Хамовнический суд Москвы арестовал Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате отделения Альфа-банка в центре Москвы. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Барышникова заключили под стражу до 23 июля. Он признал свою вину и на вопрос о цели своих действий ответил: «Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит».

Барышников захватил отделение банка на Земляном валу 23 мая и в качестве заложника удерживал одного из посетителей, остальным удалось покинуть здание через запасной выход. Спецназ взял здание штурмом, в ходе спецоперации Барышникова задержали. Пострадавших в результате произошедшего не было.

Взрывного устройства у Барышникова не обнаружили, СМИ рассказывали, что у него был муляж. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.