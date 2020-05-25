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ВРАЧИ

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№ 53 от 25 мая 2020

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Суд в Москве арестовал захватчика отделения Альфа-банка

Общество102

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Хамовнический суд Москвы арестовал Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате отделения Альфа-банка в центре Москвы. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. 

Барышникова заключили под стражу до 23 июля. Он признал свою вину и на вопрос о цели своих действий ответил: «Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит».

Барышников захватил отделение банка на Земляном валу 23 мая и в качестве заложника удерживал одного из посетителей, остальным удалось покинуть здание через запасной выход. Спецназ взял здание штурмом, в ходе спецоперации Барышникова задержали. Пострадавших в результате произошедшего не было. 

Взрывного устройства у Барышникова не обнаружили, СМИ рассказывали, что у него был муляж. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. 

Теги:
москва, суды, арест, em

Бывший глава Минздрава Пензенской области получил три года колонии за изнасилование врача

Общество1 249

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Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обвиняемый в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, получил три года и три месяца лишения свободы. О решении Сосновоборского районного суда сообщает ТАСС.

Экс-министра взяли под стражу в зале суда. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Дело против Стрючкова возбудили весной прошлого года после того, как на чиновника пожаловалась сотрудница участковой больницы Сосновоборска. 27-летняя женщина рассказала, что в конце апреля 2019 года Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря «Сказка» якобы для оказания медицинской помощи. Как оказалось, никакого пациента на месте не было: там оказался лишь 60-летний министр в состоянии алкогольного опьянения, который напал на нее и изнасиловал. 

После того, как девушка обратилась в полицию, чиновнику, занимавшему свой пост с 2012 года, пришлось уйти в отставку. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Свою вину в ходе судебных заседаний экс-министр так и не признал.

Теги:
sn, врачи, изнасилование, минздрав, пенза
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