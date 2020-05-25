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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Бывший глава Минздрава Пензенской области получил три года колонии за изнасилование врача
Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обвиняемый в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, получил три года и три месяца лишения свободы. О решении Сосновоборского районного суда сообщает ТАСС.
Экс-министра взяли под стражу в зале суда. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Дело против Стрючкова возбудили весной прошлого года после того, как на чиновника пожаловалась сотрудница участковой больницы Сосновоборска.
27-летняя женщина рассказала, что в конце апреля 2019 года Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря «Сказка» якобы для оказания медицинской помощи. Как оказалось, никакого пациента на месте не было: так оказался лишь 60-летний министр в состоянии алкогольного опьянения, который напал на нее и изнасиловал.
После того, как девушка обратилась в полицию, чиновнику, занимавшему свой пост с 2012 года, пришлось уйти в отставку. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Свою вину в ходе судебных заседаний экс-министр так и не признал.
Теги:sn, врачи, изнасилование, минздрав, пенза
Путин повысил предельный возраст ректоров вузов с 65 до 70 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов и их заместителей до 70 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По закону предельный возраст для руководителей государственных вузов не зависит от срока действия трудовых договоров. Также один и тот же человек не может быть руководителем одной государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.
Раньше предельный допустимый возраст для ректоров государственных вузов и их замов составлял 65 лет, а учредитель вуза мог решать вопрос о продлении срока еще на пять лет. Ректоры МГУ и СПбГУ не подпадают под действие нового закона, так как их деятельность регулируется отдельно, они могут возглавлять вузы и после 70 лет.
Виктора Садовничего на пост ректора МГУ переназначили в декабре прошлого года. Ему сейчас 81 год. Ректор СПбГУ Николай Кропачев предельного возраста не достиг – ему сейчас 61 год.