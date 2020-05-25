Бывший глава Минздрава Пензенской области получил три года колонии за изнасилование врача

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обвиняемый в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, получил три года и три месяца лишения свободы. О решении Сосновоборского районного суда сообщает ТАСС.

Экс-министра взяли под стражу в зале суда. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Дело против Стрючкова возбудили весной прошлого года после того, как на чиновника пожаловалась сотрудница участковой больницы Сосновоборска.

27-летняя женщина рассказала, что в конце апреля 2019 года Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря «Сказка» якобы для оказания медицинской помощи. Как оказалось, никакого пациента на месте не было: так оказался лишь 60-летний министр в состоянии алкогольного опьянения, который напал на нее и изнасиловал.

После того, как девушка обратилась в полицию, чиновнику, занимавшему свой пост с 2012 года, пришлось уйти в отставку. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Свою вину в ходе судебных заседаний экс-министр так и не признал.