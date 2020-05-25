Путин повысил предельный возраст ректоров вузов с 65 до 70 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов и их заместителей до 70 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По закону предельный возраст для руководителей государственных вузов не зависит от срока действия трудовых договоров. Также один и тот же человек не может быть руководителем одной государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.

Раньше предельный допустимый возраст для ректоров государственных вузов и их замов составлял 65 лет, а учредитель вуза мог решать вопрос о продлении срока еще на пять лет. Ректоры МГУ и СПбГУ не подпадают под действие нового закона, так как их деятельность регулируется отдельно, они могут возглавлять вузы и после 70 лет.

Виктора Садовничего на пост ректора МГУ переназначили в декабре прошлого года. Ему сейчас 81 год. Ректор СПбГУ Николай Кропачев предельного возраста не достиг – ему сейчас 61 год.