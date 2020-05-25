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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Путин повысил предельный возраст ректоров вузов с 65 до 70 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров вузов и их заместителей до 70 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По закону предельный возраст для руководителей государственных вузов не зависит от срока действия трудовых договоров. Также один и тот же человек не может быть руководителем одной государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.
Раньше предельный допустимый возраст для ректоров государственных вузов и их замов составлял 65 лет, а учредитель вуза мог решать вопрос о продлении срока еще на пять лет. Ректоры МГУ и СПбГУ не подпадают под действие нового закона, так как их деятельность регулируется отдельно, они могут возглавлять вузы и после 70 лет.
Виктора Садовничего на пост ректора МГУ переназначили в декабре прошлого года. Ему сейчас 81 год. Ректор СПбГУ Николай Кропачев предельного возраста не достиг – ему сейчас 61 год.
В Мурманске собрали более 200 млн рублей на лекарство для ребенка с СМА
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Около 201 млн рублей удалось собрать на лечение Миши Жукова из Мурманска.
У ребенка, которому сейчас год и семь месяцев, спинальная мышечная атрофия l-го типа (младенческая форма). Диагноз выставлен в 8 месяцев, сбор на «Золгенсму» начали 5 месяцев назад, за это время родителям удалось собрать около 50 миллионов рублей. На минувших выходных неизвестный благотворитель перевел семье недостающий 161 миллион.
Миша Жуков – третий российский ребенок, которому с помощью благотворителей за прошедшую неделю удалось собрать необходимые для инъекции «Золгенсма» средства. Ранее о закрытии сборов объявили семьи Арнеллы Персаевой из Северной Осетии и Андриана Полещука из Подмосковья.