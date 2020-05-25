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№ 53 от 25 мая 2020

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В Мурманске собрали более 200 млн рублей на лекарство для ребенка с СМА

Общество3

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

3
 

Около 201 млн рублей удалось собрать на лечение Миши Жукова из Мурманска.

У ребенка, которому сейчас год и семь месяцев, спинальная мышечная атрофия l-го типа (младенческая форма). Диагноз выставлен в 8 месяцев, сбор на «Золгенсму» начали 5 месяцев назад, за это время родителям удалось собрать около 50 миллионов рублей. На минувших выходных неизвестный благотворитель перевел семье недостающий 161 миллион. 

Миша Жуков – третий российский ребенок, которому с помощью благотворителей за прошедшую неделю удалось собрать необходимые для инъекции «Золгенсма» средства. Ранее о закрытии сборов объявили семьи Арнеллы Персаевой из Северной Осетии и Андриана Полещука из Подмосковья.

Теги:
мурманск, спинальная атрофия, золгенсма

В России зафиксировали пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Общество121

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В первом квартале 2020 года специалисты зафиксировали 44 случая высокого загрязнения воздуха в России, что на 57% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый большой показатель с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Finexpertiza, подготовленное на основе данных Росгидромета.

За весь прошлый год был зафиксирован 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких. Рекордным ранее был 2018 год, когда выявили 90 случаев загрязнения. Так, только за первый квартал 2020 года выполнена половина «нормы» пикового 2018 года и три четверти показателей 2019 года, объясняют аналитики. При этом экстремально высоких выбросов за этот период 2020 года не было.

Основными источниками загрязнения эксперты называют предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К наиболее пострадавшим регионам в исследовании относят Бурятию, Забайкалье и Красноярский край. Кроме того, количество выявленных фактов загрязнений воздуха напрямую зависит от числа замеров, а наблюдение за его состоянием с каждым годом усиливается. 

В России действует федеральный проект «Чистый воздух», цель которого к 2024 году снизить на 22% выбросы в атмосферу в 12 крупнейших промышленных центрах. По данным Росприроднадзора, из-за ограничений по коронавирусу уровень загрязнения в некоторых городах уже снизился в несколько раз. В Москве также зафиксировали существенное очищение воздуха с начала действия режима самоизоляции.

Теги:
kb, экология
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