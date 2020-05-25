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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК). Об этом пишет РИА Новости.
В последнем слове американец заявил о своей невиновности и попросил его оправдать, отметил адвокат Владимир Жеребенков. Приговор Уилану огласят 15 июня в 11:00 мск.
Уилана задержали в декабре 2018 года, у него нашли содержащие гостайну документы. Помимо американского гражданства, у него паспорта Великобритании, Ирландии и Канады.
Источники «Коммерсанта» рассказывали, что во время своего первого визита в Россию в 2007 году Уилан стал искать контакты среди действующих российских военных и сотрудников ФСБ. Затем он неоднократно приезжал в Россию, прослушивать телефоны Уилана и фиксировать его встречи стали после первого визита в страну. В частности, во время разговоров со знакомыми американец якобы намекал на то, что связан с разведкой. Официально подробности дела не раскрываются.
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