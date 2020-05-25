На Урале трех экс-полицейских будут судить за то, что они отвезли травмированного мужчину умирать в лес

Управление Следственного комитета по Свердловской области передало в суд уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, в июле прошлого года полицейские оставили в лесополосе около города Сысерть мужчину «с явными признаками телесных повреждений».

«Вечером 17 июля 2019 года [обвиняемые] получили информацию о нахождении в подъезде дома по улице Трактовая в городе Сысерти мужчины с телесными повреждениями. Прибыв на служебном автомобиле по указанному адресу, полицейские обнаружили в подъезде гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и с явными признаками телесных повреждений. При наличии очевидных данных о том, что в отношении данного гражданина совершено преступление, обвиняемые решили скрыть установленные ими обстоятельства», — сообщили в СК.

По словам представителей Следственного комитета, полицейские составили ложный протокол о том, что на момент их прибытия мужчины в подъезде уже не было. После этого — погрузили его в служебный автомобиль и отвезли в «малолюдное место», где оставили в беспомощном состоянии, опасном для жизни и здоровья».

Сфальсифицированный протокол полицейские предоставили участковому. Тот, не зная, что на самом деле произошло, вынес отказ в возбуждении административного производства.

Однако мужчину в лесополосе обнаружили местные жители. Он был еще жив. На «скорой» его доставили в больницу, где диагностировали травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейским, среди которых командир отделения отдельного взвода ППС, грозит до трех месяцев ареста. Мотивы их поступка не уточняются.