Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Власти Черногории объявили об отсутствии в стране зараженных коронавирусом
В Черногории вылечились все пациенты с коронавирусом, в стране больше нет заразившихся этой инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здоровья страны.
«Спустя 68 дней после первого выявленного случая в Черногории больше нет COVID-19», — говорится в сообщении Института.
Новых случаев заболевания в стране не регистрировали на протяжении уже 19 дней, однако эпидемиологи считают, что о победе над вирусом можно говорить только после того, как в течение 28 дней медики не будут фиксировать новые случаи заражения.
Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса, однако в середине марта инфекцию выявили у двух женщин, вернувшихся из-за рубежа. Уже в мае страна начала постепенно отменять введенные на фоне пандемии жесткие ограничения, их также начали снимать и другие балканские страны. Коронавирусом заразились 324 жителя страны, девять из них скончались.
Теги:sn, заболевания, коронавирус, черногория
Липецкий депутат обвинил губернатора в попытке исказить статистику заболеваемости в области. Глава региона это отрицает
Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников опубликовал в аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов и его заместитель Александр Ильин обсуждают возможность исправления неких данных, «а то о нашем регионе плохо подумают». Депутат утверждает, что те «обсуждают цифры по коронавирусу».
В беседе с Znak.com Артамонов подтвердил подлинность аудиозаписи, но заявил, что речь шла не о числе заболевших в регионе, а о количестве тестов. «Там речь идет о тестах, что в ИЦК [информационный центр по коронавирусу] у нас стоит 70, а по факту у нас 100. Речь шла о том, что надо поправить эту цифру, поставить реальную фактическую цифру», — уточнил губернатор «МБХ медиа».
Артамонов рассказал о намерении обратиться в полицию в связи с утечкой служебной информации. На вопрос о возможном наказании для чиновников за недостоверные данные он ответил, что «это обычная ситуация, таких много». По его мнению, «есть много нехороших людей, которым не нравится, что происходит в регионе, и они организовывают вбросы».
В Липецкой области зарегистрировано 1696 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там скончались пятеро инфицированных, 539 человек выздоровели. «LipetskMedia» отмечает, что ранее в региональную статистику внесли двух умерших, которых там еще не было. Вскоре информацию поправили.
В начале мая в интернете появилась аудиозапись, на которой Артамонов обсуждает с мэром Липецка Евгенией Уваркиной дезинфекцию города и говорит: «Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать». В пресс-службе областной администрации заявили, что фрагмент был вырван из контекста и власти не планировали вредить здоровью граждан.