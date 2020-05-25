Власти Черногории объявили об отсутствии в стране зараженных коронавирусом

В Черногории вылечились все пациенты с коронавирусом, в стране больше нет заразившихся этой инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здоровья страны.

«Спустя 68 дней после первого выявленного случая в Черногории больше нет COVID-19», — говорится в сообщении Института.

Новых случаев заболевания в стране не регистрировали на протяжении уже 19 дней, однако эпидемиологи считают, что о победе над вирусом можно говорить только после того, как в течение 28 дней медики не будут фиксировать новые случаи заражения.

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса, однако в середине марта инфекцию выявили у двух женщин, вернувшихся из-за рубежа. Уже в мае страна начала постепенно отменять введенные на фоне пандемии жесткие ограничения, их также начали снимать и другие балканские страны. Коронавирусом заразились 324 жителя страны, девять из них скончались.