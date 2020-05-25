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№ 53 от 25 мая 2020

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Власти Черногории объявили об отсутствии в стране зараженных коронавирусом

Общество2

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В Черногории вылечились все пациенты с коронавирусом, в стране больше нет заразившихся этой инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Института общественного здоровья страны.

«Спустя 68 дней после первого выявленного случая в Черногории больше нет COVID-19», — говорится в сообщении Института. 

Новых случаев заболевания в стране не регистрировали на протяжении уже 19 дней, однако эпидемиологи считают, что о победе над вирусом можно говорить только после того, как в течение 28 дней медики не будут фиксировать новые случаи заражения.  

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса, однако в середине марта инфекцию выявили у двух женщин, вернувшихся из-за рубежа. Уже в мае страна начала постепенно отменять введенные на фоне пандемии жесткие ограничения, их также начали снимать и другие балканские страны. Коронавирусом заразились 324 жителя страны, девять из них скончались. 

Теги:
sn, заболевания, коронавирус, черногория

Липецкий депутат обвинил губернатора в попытке исказить статистику заболеваемости в области. Глава региона это отрицает

Общество17

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Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников опубликовал в аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов и его заместитель Александр Ильин обсуждают возможность исправления неких данных, «а то о нашем регионе плохо подумают». Депутат утверждает, что те «обсуждают цифры по коронавирусу».

В беседе с Znak.com Артамонов подтвердил подлинность аудиозаписи, но заявил, что речь шла не о числе заболевших в регионе, а о количестве тестов. «Там речь идет о тестах, что в ИЦК [информационный центр по коронавирусу] у нас стоит 70, а по факту у нас 100. Речь шла о том, что надо поправить эту цифру, поставить реальную фактическую цифру», — уточнил губернатор «МБХ медиа».

Артамонов рассказал о намерении обратиться в полицию в связи с утечкой служебной информации. На вопрос о возможном наказании для чиновников за недостоверные данные он ответил, что «это обычная ситуация, таких много». По его мнению, «есть много нехороших людей, которым не нравится, что происходит в регионе, и они организовывают вбросы».

В Липецкой области зарегистрировано 1696 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там скончались пятеро инфицированных, 539 человек выздоровели. «LipetskMedia» отмечает, что ранее в региональную статистику внесли двух умерших, которых там еще не было. Вскоре информацию поправили.

В начале мая в интернете появилась аудиозапись, на которой Артамонов обсуждает с мэром Липецка Евгенией Уваркиной дезинфекцию города и говорит: «Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать». В пресс-службе областной администрации заявили, что фрагмент был вырван из контекста и власти не планировали вредить здоровью граждан.

Теги:
kb, губернаторы, коронавирус, липецкая область
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