Липецкий депутат обвинил губернатора в попытке исказить статистику заболеваемости в области. Глава региона это отрицает

Депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников опубликовал аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов и его заместитель Александр Ильин обсуждают возможность исправления неких данных, «а то о нашем регионе плохо подумают». Депутат утверждает, что те «обсуждают цифры по коронавирусу».

В беседе с Znak.com Артамонов подтвердил подлинность аудиозаписи, но заявил, что речь шла не о числе заболевших в регионе, а о количестве тестов. «Там речь идет о тестах, что в ИЦК [информационный центр по коронавирусу] у нас стоит 70, а по факту у нас 100. Речь шла о том, что надо поправить эту цифру, поставить реальную фактическую цифру», — уточнил губернатор «МБХ медиа».

Артамонов рассказал о намерении обратиться в полицию в связи с утечкой служебной информации. На вопрос о возможном наказании для чиновников за недостоверные данные он ответил, что «это обычная ситуация, таких много». По его мнению, «есть много нехороших людей, которым не нравится, что происходит в регионе, и они организовывают вбросы».

В Липецкой области зарегистрировано 1696 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там скончались пятеро инфицированных, 539 человек выздоровели. «LipetskMedia» отмечает, что ранее в региональную статистику внесли двух умерших, которых там еще не было. Вскоре информацию поправили.

В начале мая в интернете появилась аудиозапись, на которой Артамонов обсуждает с мэром Липецка Евгенией Уваркиной дезинфекцию города и говорит: «Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят". Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать». В пресс-службе областной администрации заявили, что фрагмент был вырван из контекста и власти не планировали вредить здоровью граждан.