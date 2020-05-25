Премьер Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу. Его слова приводит ТАСС.

Российский премьер объяснил это необходимостью снизить вероятность завоза COVID-19 из-за рубежа. «Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — заявил он.

Мишустин отметил, что для многих стран велики доходы от туризма и смежных с ним отраслей, некоторые государства уже задумались о смягчении ограничений, связанных с пандемий и открытии курортного сезона. Однако Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает высоким риск развития пандемии и не давала рекомендаций по снятию ограничений на поездки за границу.

Мишустин рекомендовал гражданам провести летние отпуска в России, так как это «лучше и безопаснее». Он напомнил, что во многих регионах с 1 июня начнут работать санатории с медицинской лицензией, а на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске российских курортов в полном объеме.

Премьер поручил приостановить работу мест массового отдыха из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта.

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