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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу
Премьер Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу. Его слова приводит ТАСС.
Российский премьер объяснил это необходимостью снизить вероятность завоза COVID-19 из-за рубежа. «Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — заявил он.
Мишустин отметил, что для многих стран велики доходы от туризма и смежных с ним отраслей, некоторые государства уже задумались о смягчении ограничений, связанных с пандемий и открытии курортного сезона. Однако Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает высоким риск развития пандемии и не давала рекомендаций по снятию ограничений на поездки за границу.
Мишустин рекомендовал гражданам провести летние отпуска в России, так как это «лучше и безопаснее». Он напомнил, что во многих регионах с 1 июня начнут работать санатории с медицинской лицензией, а на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске российских курортов в полном объеме.
Премьер поручил приостановить работу мест массового отдыха из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта.
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