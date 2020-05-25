Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 53 от 25 мая 2020

Читать номер

Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу

Общество479

479
 

Премьер Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу. Его слова приводит ТАСС.

Российский премьер объяснил это необходимостью снизить вероятность завоза COVID-19 из-за рубежа. «Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — заявил он. 

Мишустин отметил, что для многих стран велики доходы от туризма и смежных с ним отраслей, некоторые государства уже задумались о смягчении ограничений, связанных с пандемий и открытии курортного сезона. Однако Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает высоким риск развития пандемии и не давала рекомендаций по снятию ограничений на поездки за границу. 

Мишустин рекомендовал гражданам провести летние отпуска в России, так как это «лучше и безопаснее». Он напомнил, что во многих регионах с 1 июня начнут работать санатории с медицинской лицензией, а на следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке власти смогут говорить о запуске российских курортов в полном объеме. 

Премьер поручил приостановить работу мест массового отдыха из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта. 

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, коронавирус, туризм, мишустин
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera