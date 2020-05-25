Власти Севастополя решили с 1 июня тестировать на COVID-19 всех въезжающих в город

На блокпостах под Севастополем у всех въезжающих в город будут брать анализы на коронавирус. Как передает Интерфакс, проработать организацию тестирования получил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

Предполагается, что нововведение заменит обязательную обсервацию для вернувшихся жителей города и тех, кто приезжает в Севастополь по работе. Если тест на коронавирус покажет отрицательный результат, гражданам разрешат выйти на улицу. Туристов это пока не коснется: им по-прежнему придется провести две недели в обсерваторах, которые власти города сделали платными.

Губернатор прогнозирует увеличение числа въезжающих в город с первого июня, что создаст дополнительную нагрузку на обсерваторы, вот почему массовое тестирование позволит освободить в них дополнительные места. Он также напомнил, что об открытии курортного сезона пока еще говорить рано.

В Севастополе до 17 мая действовал режим обязательной самоизоляции для граждан младше 65 лет, однако все прибывающие в город обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Всего в Севастополе коронавирусом заразились 157 человек, три человека с таким диагнозом скончались.