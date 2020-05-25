В России число заявок авиакомпаний на рейсы в июне увеличилось до четырех раз

Российские авиакомпании значительно увеличили число заявок на выполнение полетов в июне. В отдельных крупных аэропортах отмечают четырехкратный рост этого количества по сравнению с маем, сообщает «Коммерсант».

Так, по данным издания, в Шереметьево на июнь запланировано на 295% больше рейсов, чем в мае. В аэропорту Симферополя рассказали, что перевозчики собираются поставить на рейсы самолеты общей вместимостью 936 тысяч кресел, хотя в июне прошлого года пассажиропоток аэропорта составил лишь 690 тысяч человек. При этом с 1 по 18 мая аэропорт обслужил 16,58 тысяч пассажиров.

В «Базэл Аэро» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы) сообщили, что авиакомпании подали на 4% больше заявок, чем в июне прошлого года. Больше половины из них приходятся на аэропорт Сочи. Всего в следующем месяце аэропорты группы ожидают на 8% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, по словам работников отрасли, из-за сохранения ограничительных мер по коронавирусу на большей части России значительную часть рейсов могут отменить. Планы перевозок, как передает издание, преимущественно носят краткосрочный характер, а реальное количество рейсов в июне оценить сложно. К тому же пассажиры предпочитают покупать билеты незадолго до вылета.

В условиях пандемии в России значительно сократилось число внутренний рейсов, а международное авиасообщение практически полностью приостановлено. По данным Росавиации, в апреле пассажиропоток упал почти на 92% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.