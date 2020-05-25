Министра экологии Сахалина заподозрили в незаконной охоте

Правительство Сахалинской области потребовало от прокуратуры провести проверку в отношении регионального министра экологии Владимира Корнева, которого заподозрили в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В правительстве заинтересовались действиями главы областного Минэкологии после того, как тот выложил в своем инстаграме фотографию с убитыми утками. Рядом с министром, держащим в руках мертвых птиц, фотограф запечатлел и патронташ.

Среди подстреленных птиц могли быть самки, охота на которых в этот период запрещена. Охотничий сезон на острове длится с 15 по 24 мая: в день каждый житель имеет право подстрелить не более пяти селезней и двух гусей.

Министерство экологии начало работать в области совсем недавно: оно появилось после объединения министерств лесного и охотничьего хозяйства и природных ресурсов и охраны окружающей среды. Предполагалось, что новое ведомство будет контролировать соблюдение законодательства об охране природы на Сахалине.

Местные инспекторы лесничества регулярно ловят на острове нарушителей правил охоты, в том числе, и высокопоставленных. Так, на этой неделе на незаконной охоте на птиц поймали мэра Охинского муниципалитета Сергея Гусева, который убил 12 гусей и 45 уток. После это губернатор области Валерий Лимаренко поставил вопрос о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.