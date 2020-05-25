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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
В Иркутской области зараженнные вахтовики отправились на стройку вместо сдачи тестов на коронавирус
В Иркутской области 90 вахтовиков, контактировавших с зараженными COVID-19, поехали на стройку, сообщает пресс-служба регионального правительства. Позже коронавирус обнаружили у более чем половины из них.
Вахтовики живут в общежитии в рабочем поселке Маркова, где был выявлен очаг COVID-19. У всех жителей (291 человека) стали брать анализы, но вахтовики вместо их сдачи отправились на стройку в микрорайон Ново-Ленино. Позже у них взяли тесты, у многих коронавирусная инфекция протекала бессимптомно. Заболевших вахтовиков отправили на лечение по месту жительства.
Всего в общежитии находятся 157 заразившихся коронавирусом, его закрыли на карантин. Власти начали разыскивать людей, которые могли контактировать со сбежавшими вахтовиками. Также выяснилось, что большинство из них — граждане иностранных государств. Миграционная служба проверит законность их нахождения и работы на территории России.
Всего в Иркутской области, по последним данным, подтверждено 1194 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, 238 —выздоровели. Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая.
Теги:em, коронавирус, иркутская область
В астраханском доме престарелых коронавирусом заразились больше 120 человек
В астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирусом заразились 124 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вспышка инфекции там возникла после того, как 12 мая сотрудники скорой помощи не обнаружили ничего подозрительного в состоянии 71-летней постоялицы, рассказавшей об ухудшении самочувствия. Госпитализировали ее только 17 мая, тест на коронавирус оказался положительным, впоследствии женщина скончалась.
С 18 по 22 мая инфекция подтвердилась еще у 43 человек, а к сегодняшнему это число увеличилось почти в три раза. Всего вирус подтвердился у 97 постояльцев из 240, а также у 27 сотрудников.
«Руководство дома-интерната было обязано сообщить о факте заражения в министерство здравоохранения. По сути, получилось, что в течение нескольких дней на проблему не реагировали. Это и привело к таким последствиям», — заявил глава правительства региона Александр Шарыкин. Губернатор Игорь Бабушкин попросил прокуратуру начать проверку.
Специалисты неоднократно заявляли о высоких рисках заражения в домах престарелых и других закрытых лечебных заведениях. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина жертв коронавируса в Европе проживали в центрах долговременного ухода.