В Иркутской области зараженнные вахтовики отправились на стройку вместо сдачи тестов на коронавирус

В Иркутской области 90 вахтовиков, контактировавших с зараженными COVID-19, поехали на стройку, сообщает пресс-служба регионального правительства. Позже коронавирус обнаружили у более чем половины из них.

Вахтовики живут в общежитии в рабочем поселке Маркова, где был выявлен очаг COVID-19. У всех жителей (291 человека) стали брать анализы, но вахтовики вместо их сдачи отправились на стройку в микрорайон Ново-Ленино. Позже у них взяли тесты, у многих коронавирусная инфекция протекала бессимптомно. Заболевших вахтовиков отправили на лечение по месту жительства.

Всего в общежитии находятся 157 заразившихся коронавирусом, его закрыли на карантин. Власти начали разыскивать людей, которые могли контактировать со сбежавшими вахтовиками. Также выяснилось, что большинство из них — граждане иностранных государств. Миграционная служба проверит законность их нахождения и работы на территории России.

Всего в Иркутской области, по последним данным, подтверждено 1194 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, 238 —выздоровели. Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая.