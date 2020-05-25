В России число подтвержденных заражений COVID-19 превысило 350 тысяч. Прирост за сутки вновь оказался меньше 9 тысяч

За сутки по стране выявили 8946 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе правительства. Суточный прирост не поднимался выше десяти тысяч случаев с 15 мая; в результате этого с начала пандемии общее число заболевших превысило 353 тысячи.

Число летальных случаев в федеральной статистике увеличилось до 3633. После трех дней, когда власти ежедневно отчитывались о 140-150 погибших, показатель пошел на спад: в Москве смерть от коронавирусной инфекции подтвердилась у 41 пациента, а в остальных регионах — у 51. В столице число погибших таким образом превысило 2 тысячи человек.

Доля Москвы среди ежедневного прироста новых случаев по стране осталась прежней — 2560 заразившихся (менее 40%, как и накануне). Резкое увеличение зафиксировали в Свердловской области (+279 новых пациентов — почти вдвое больше, чем в последние дни) и в Астраханской области (+153 заболевших при среднем приросте в 50 случаев на прошлой неделе).

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В мире Россия остается на третьем месте по числу выявленных заражений. Бразилия, которая на прошлых выходных стала второй по этому показателю, обходит ее уже на 10 тысяч заболевших (суточный прирост там составил 15,8 тысячи пациентов). В Соединенных Штатах подтвердились уже более 1 миллиона 650 тысяч заражений (в последние дни власти страны сообщают в среднем о 22-25 тысячах новых случаев за сутки).