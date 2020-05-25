Памфилова рассказала о планах использовать интернет-голосование в нескольких регионах в ходе опроса по конституционной реформе

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ожидает, что в ходе проведения всероссийского опроса по поправкам в Конституцию электронное голосование будет использоваться в нескольких регионах.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии», — заявила Памфилова в интервью «Российской газете».

С просьбой должны обратиться власти самого субъекта: «Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования. «Порог входа» для применения новых технологий, по ее словам, «несколько снижает отсутствие в общепринятом понимании политической конкурентной борьбы кандидатов».

Электронное голосование на основе блокчейн-платформы применялось в Москве на выборах в городскую Думу в прошлом сентябре в трех округах. Критики системы обращали внимание на непрозрачность системы для наблюдателей, на сбои в ее работе в тот день, а также на то, что в одном округе из-за нововведения с небольшой разницей проиграл кандидату от мэрии независимый кандидат Роман Юнеман. Журналистам также удавалось расшифровать все голоса избирателей.

До переноса голосования по конституционной реформе с 22 апреля положение об использовании интернет-голосования в Москве принял городской избирком. Новая дата для всероссийского опроса не была назначена, однако источники СМИ говорили о возможности его проведения 8 июля или в день парада Победы 24 июня. Депутаты Госдумы весной принимали законопроекты об использовании электронного голосования на думских выборах 2021 года в Москве, а впоследствии — и на выборах всех уровней (помимо интернета, еще и по почте).