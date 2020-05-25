Число жертв коронавируса в Москве превысило 2 тысячи человек

За последние сутки в Москве скончался 41 пациент с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число жертв инфекции в столице достигло 2034, а в стране — 3582. Число летальных исходов в Москве снижается четвертый день подряд. Cуточная смертность от COVID-19 в столице достигла минимума с 6 мая, когда скончались 39 пациентов с коронавирусом.

С начала эпидемии в Москве, по данным на 24 мая, заразились больше 163 тысяч человек, за прошедшие сутки прирост составил 2,5 тысячи. Больше 49 тысяч человек уже выздоровели. Всего в России было подтверждено свыше 344 тысячи случаев заболевания, активными остаются 227 тысяч из них.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в столице из-за высокого числа госпитализаций. По его словам, прогулки москвичам разрешат, когда начнет снижаться число смертей от COVID-19, а суточный прирост заболевших будет «не тысячи, а десятки и сотни» человек.