Правозащитники создали карту случаев респираторных заболеваний в СИЗО и колониях

Правозащитники и адвокаты запустили проект «Серая зона», который отражает существующую информацию о распространении респираторных заболеваний в российских колониях и СИЗО. Об этом «Коммерсанту» рассказала директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.

Карта фиксирует как официальную статистику ФСИН о заболевших, так и сообщения от самих осужденных и их родственников. Авторы проекта также изучают информацию СМИ. По каждому неподтвержденному случаю правозащитники отправляют запросы в управления ФСИН или прокуратуру с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников исправительных учреждений.

«С адвокатами начали связываться родственники заключенных и сообщать о возможных заражениях. А в официальной статистике по COVID-19 случаи заболеваний в исправительных учреждениях никак отдельно не выделяются, хотя все, кто находятся там, — в зоне особого риска», — рассказала Таубина.

Правозащитники заявили о недопустимости практики «информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества», тем более в условиях пандемии. На сайте проекта также опубликовали образцы запросов, чтобы родственники могли и сами направлять их в ведомства. По мнению создателей «Серой зоны», запрет на свидания привел «серьезной социальной напряженности», так как близкие заключенных беспокоятся о них, но не знают, где получить информацию.

Последний раз ФСИН отчитывалась о заражениях коронавирусом в СИЗО и колониях 14 мая. По информации ведомства, с начала эпидемии заболели 617 сотрудников и работников службы, 145 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Тогда сообщалось о выздоровлении 208 сотрудников УИС и 29 пребывающих в местах лишения свободы.