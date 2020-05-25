Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Правозащитники создали карту случаев респираторных заболеваний в СИЗО и колониях
Правозащитники и адвокаты запустили проект «Серая зона», который отражает существующую информацию о распространении респираторных заболеваний в российских колониях и СИЗО. Об этом «Коммерсанту» рассказала директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Карта фиксирует как официальную статистику ФСИН о заболевших, так и сообщения от самих осужденных и их родственников. Авторы проекта также изучают информацию СМИ. По каждому неподтвержденному случаю правозащитники отправляют запросы в управления ФСИН или прокуратуру с требованием провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников исправительных учреждений.
«С адвокатами начали связываться родственники заключенных и сообщать о возможных заражениях. А в официальной статистике по COVID-19 случаи заболеваний в исправительных учреждениях никак отдельно не выделяются, хотя все, кто находятся там, — в зоне особого риска», — рассказала Таубина.
Правозащитники заявили о недопустимости практики «информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества», тем более в условиях пандемии. На сайте проекта также опубликовали образцы запросов, чтобы родственники могли и сами направлять их в ведомства. По мнению создателей «Серой зоны», запрет на свидания привел «серьезной социальной напряженности», так как близкие заключенных беспокоятся о них, но не знают, где получить информацию.
Последний раз ФСИН отчитывалась о заражениях коронавирусом в СИЗО и колониях 14 мая. По информации ведомства, с начала эпидемии заболели 617 сотрудников и работников службы, 145 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Тогда сообщалось о выздоровлении 208 сотрудников УИС и 29 пребывающих в местах лишения свободы.