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№ 53 от 25 мая 2020

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В Москве с рождения жившую в частной клинике девочку забрали в замещающую семью

Общество3

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Из частного перинатального центра «Мать и дитя» на юге Москвы забрали пятилетнюю девочку, которая находилась там с рождения. После того как интернет-издание Meduza зимой рассказало ее историю, родителей через суд ограничили в правах, а ребенку в апреле нашли замещающую семью.

«Эта девочка не находится в этом центре, — сообщила "РИА Новости" столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская. — У нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить».

Девочку вернули в перинатальный центр на Севастопольском проспекте сразу после выписки в 2014 году, поскольку родители заявили, что в домашних условиях они не смогут оказать недоношенному ребенку необходимую медицинскую помощь. Они оплачивали ее проживание в клинике и услуги нянь и отказывались взять ее домой после лечения. Врачи же говорили, что ребенок выздоровел и что показаний для ее дальнейшего нахождения в центре нет.

Теги:
дети, москва, va

Глава Роспотребнадзора: уровень смертности среди медиков практически не изменился во время пандемии

Общество548

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Показатель смертности среди российских медиков во время пандемии коронавируса практически не изменился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1».

«У нас полицевой учет, мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем. Любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется. Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нельзя», — цитирует ее РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что к первому этапу снятия ограничений «сегодня или завтра» готовы уже 44 из 85 российских регионов. По ее словам, коэффициент распространения вируса, один из главных критериев для этого, меньше единицы в 27 субъектах, еще в 17 он равен единице. 

При этом Попова призвала не «впадать в эйфорию» и напомнила, что количество летальных исходов может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического. Она также подчеркнула, что в России нет случаев смерти зараженных пациентов, проходящих лечение на дому.

Ранее «Медиазона» выяснила, что смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. По числу умерших медработников, согласно исследованию журналистов, лидируют Москва, Подмосковье, Дагестан и Петербург. 

Официальную статистику летальных исходов среди российских медиков, заразившихся коронавирусом, власти не раскрывают. В «Списке памяти», который составили сами медработники, сейчас 277 фамилий.

Теги:
kb, медики, коронавирус, роспотребнадзор
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