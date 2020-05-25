В Москве с рождения жившую в частной клинике девочку забрали в замещающую семью

Из частного перинатального центра «Мать и дитя» на юге Москвы забрали пятилетнюю девочку, которая находилась там с рождения. После того как интернет-издание Meduza зимой рассказало ее историю, родителей через суд ограничили в правах, а ребенку в апреле нашли замещающую семью.

«Эта девочка не находится в этом центре, — сообщила "РИА Новости" столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская. — У нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить».

Девочку вернули в перинатальный центр на Севастопольском проспекте сразу после выписки в 2014 году, поскольку родители заявили, что в домашних условиях они не смогут оказать недоношенному ребенку необходимую медицинскую помощь. Они оплачивали ее проживание в клинике и услуги нянь и отказывались взять ее домой после лечения. Врачи же говорили, что ребенок выздоровел и что показаний для ее дальнейшего нахождения в центре нет.