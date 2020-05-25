Глава Роспотребнадзора: уровень смертности среди медиков практически не изменился во время пандемии

Показатель смертности среди российских медиков во время пандемии коронавируса практически не изменился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1».

«У нас полицевой учет, мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем. Любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется. Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нельзя», — цитирует ее РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора рассказала, что к первому этапу снятия ограничений «сегодня или завтра» готовы уже 44 из 85 российских регионов. По ее словам, коэффициент распространения вируса, один из главных критериев для этого, меньше единицы в 27 субъектах, еще в 17 он равен единице.

При этом Попова призвала не «впадать в эйфорию» и напомнила, что количество летальных исходов может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического. Она также подчеркнула, что в России нет случаев смерти зараженных пациентов, проходящих лечение на дому.

Ранее «Медиазона» выяснила, что смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. По числу умерших медработников, согласно исследованию журналистов, лидируют Москва, Подмосковье, Дагестан и Петербург.

Официальную статистику летальных исходов среди российских медиков, заразившихся коронавирусом, власти не раскрывают. В «Списке памяти», который составили сами медработники, сейчас 277 фамилий.