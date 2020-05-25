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№ 53 от 25 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 25 мая. Коротко
Общество3 408
«Новая газета»редакция
3 408
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовности каждого второго региона к открытию небольших непродовольственных магазинов. «44 субъекта уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра, — сказала она в эфире "России-1". — Не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам только не рисовали». Общая смертность по стране с начала года, по ее словам, оказалась ниже, чем год назад, а в данных по жертвам среди врачей «каких-то необыкновенных цифр сегодня.. нет».
- Глава Забайкалья Александр Осипов заявил об ухудшении состояния с коронавирусом в регионе: «Санэпидобстановка развивается неблагоприятно». За последние сутки, преимущественно в Чите, выявили больше 60 заражений, хотя ранее ежедневный прирост там был в пределах 40. В Москве, на которую приходятся уже меньше 40% новых случаев за сутки и где число погибших от коронавируса должно было преодолеть отметку в 2000 человек, мэрия не стала публиковать ежедневную статистику по жертвам.
- В России подтвердилось заражение коронавирусом у первого главы региона. Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что его госпитализировали из-за серьезной «заразы»; в его пресс-службе уточнили, что речь идет о COVID-19. Заболевание проходит в легкой форме.
- В ходе голосования по поправкам в Конституцию электронное голосование, испытанное в ходе прошлогодних выборов в Мосгордуму, будут применять в «трех-четырех регионах». По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, регионы должны сами обратиться к ним и доказать свою готовность к участию в эксперименте. В Москве положение о четырехдневном интернет-голосовании уже утвердил городской избирком до переноса даты опроса с 22 апреля.
- После перестрелки во дворе ЖК на юго-востоке Москвы накануне вечером полицейские задержали девять человек. Среди них в том числе был боец ММА Джамбулат Балиев, у еще одного участника конфликта, найденного в боксе техобслуживания автобусного парка, были ранения дробью в спину и лицо. Как сообщают Baza и Mash, по предварительной версии, это оказалось разборкой сотрудников ритуальной конторы из-за недочета денег в дочерней компании; к конфликту привлекли ЧОП.
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Теги:роспотребнадзор, поправки в конституцию, москва, регионы, коронавирус, va
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