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№ 53 от 25 мая 2020

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Глава Тувы сообщил о своем заражении коронавирусом

Общество36

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Кара-оол рассказал о своей госпитализации из-за серьезной «заразы», а его пресс-секретарь Долаана Салчак уточнила ТАСС, что речь идет о COVID-19. По ее словам, глава Тува чувствует себя нормально и уже получает необходимое лечение. Исполнять его обязанности будет первый вице-премьер республики.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал Кара-оол. Он отметил, что в больнице сейчас также находятся главы двух тувинских муниципалитетов.

К 24 мая в Туве было зарегистрировано 628 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в республике умер один инфицированный пациент, 57 человек выздоровели.

Ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкульта Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев. Также СМИ рассказывали о госпитализации в Москве главы Чечни Рамзана Кадырова. По информации агентств, у него подозревают COVID-19, однако спикер парламента республики сообщения о болезни Кадырова называл сплетнями.

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Теги:
kb, губернаторы, коронавирус, тува
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