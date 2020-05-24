Руководство «скорой» Симферополя отчиталось о выплате денег за COVID-19. Медики продолжают жаловаться на отсутствие надбавок

Коллектив главной подстанции скорой помощи Симферополя № 1 обвинил руководство в фейковых сообщениях о том, что проблем с выплатами надбавок за работу с COVID-19 нет.

Несколько дней назад сотрудники Крымского республиканского «Центра медицины катастроф и скорой помощи» записали видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову. В нем группа людей в синих жилетках и глава «Центра» Сергей Олефиренко сообщили, что все медики выплаты получили, а ряд их коллег «раскачивают всевозможные факторы», обращаясь к СМИ. Инофрмацию, о том, что не все медики получили надбавки за работу с коронавирусными больными, а средств индивидуальной защины катасрофически не хватает они назвали «пасквилем».

Спустя пару дней сотрудники станции скорой помощи Симферополя № 1 записали ответное видеобращение. В нем работник подстанции Павел Иванов говорит, что реальные сотрудники «скорой», а не «бухгалтера и руководщий состав», которые были на видео, не получили, ни федеральных, ни региональных надбавок.

«Мы ознакомлены с постановлением, в котором выплаты только за подтвержденный COVID, но также там есть и выплаты для работающих с людьми группы риска у которых пневмония и температура, — говорит Иванов. — Пересмотрите постановление о скорой помощи. Выплаты должны получить все работники: УМО, дезинфекторы, уборщики помещений, линейные диспетчеры. Мы все работаем в группе риска, на передовой во время пандемии. Выезжая на вызов мы не знаем диагноза больного, подвергаем себя и своих близких опасности».

Напомним, крымские власти уверяют, что задолженности по выплатам медикам уже нет. «Новая газета» уже писала, что обратившихся с аналогичной просьбой евпаторийских и керченских работников скорой глава Крыма Сергей Аксенов называл провокаторами и шантажистами. Также, после обращения коллектива «скорой» к депутату горсовета Евпатории Оксане Тараниной и парламентария и медработников вызвали на допрос в СК по делу о фейках. Силовое ведомство на запрос «Новой» не ответило до сих пор.