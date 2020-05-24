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№ 52 от 22 мая 2020

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На юге Москвы произошла перестрелка

Общество216

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На юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Об этом сообщают источники ТАСС, телеграм-каналы Mash и Baza.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что им поступили сообщения о конфликте и хлопках в районе дома № 85 по Каширскому шоссе.

По данным Baza, в инциденте участвовали пять человек, один из которых задержан. «Со слов охраны объекта, из четырех автомобилей велась стрельба из автоматического оружия. По данной информации проводится розыск четырех легковых автомобилей марки Mercedes, BMW, Ford и Toyota. В городе введен оперативный план „Перехват“», — рассказал источник агентства «Москва». 

При этом источник ТАСС сообщает, что в конфликте участвовали не менее восьми человек, которые «стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Теги:
перестрелки, москва, nt

Правительство выделило 56 регионам сто миллиардов рублей из-за снижения доходов бюджетов

Экономика317

317
 

Правительство направило в 56 российских регионов дотации на 100 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. Это было сделано в качестве компенсации из-за снижения доходов бюджетов: поступления к началу мая там оказались ниже, чем за два предыдущих года.

Самую большую сумму выделили Татарстану — 13,6 миллиарда рублей. Следом идут Кузбасс (9 млрд), Башкортостан (8 млрд), Краснодарский край (6,85 млрд), Пермский край (5,4 млрд) и Свердловская область (5 млрд).

Оказание дополнительной финансовой помощи регионам было в числе поручений, которые президент Владимир Путин дал правительству в ходе обращения 11 мая. Это необходимо, чтобы те смогли оказать финансовую поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам, пояснялось в документе. За месяц до этого он поручал выделить регионам 200 миллиардов рублей. Несмотря на это, эксперты ожидали увеличения дефицита региональных бюджетов из-за пандемии к середине года.

С конца марта до 11 мая в России действовал т.н. «режим нерабочих дней», во время которого остановлена работа большинства организаций при сохранении заработной платы сотрудников. Всего на господдержку бизнеса и граждан, по подсчетам экспертов, было выделено более 3,1 триллиона рублей, в том числе из них 1,9 триллиона в виде субсидий.

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