На юге Москвы произошла перестрелка

На юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Об этом сообщают источники ТАСС, телеграм-каналы Mash и Baza.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что им поступили сообщения о конфликте и хлопках в районе дома № 85 по Каширскому шоссе.

По данным Baza, в инциденте участвовали пять человек, один из которых задержан. «Со слов охраны объекта, из четырех автомобилей велась стрельба из автоматического оружия. По данной информации проводится розыск четырех легковых автомобилей марки Mercedes, BMW, Ford и Toyota. В городе введен оперативный план „Перехват“», — рассказал источник агентства «Москва».

При этом источник ТАСС сообщает, что в конфликте участвовали не менее восьми человек, которые «стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». По его словам, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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