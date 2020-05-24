Правительство выделило 56 регионам сто миллиардов рублей из-за снижения доходов бюджетов

Правительство направило в 56 российских регионов дотации на 100 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. Это было сделано в качестве компенсации из-за снижения доходов бюджетов: поступления к началу мая там оказались ниже, чем за два предыдущих года.

Самую большую сумму выделили Татарстану — 13,6 миллиарда рублей. Следом идут Кузбасс (9 млрд), Башкортостан (8 млрд), Краснодарский край (6,85 млрд), Пермский край (5,4 млрд) и Свердловская область (5 млрд).

Оказание дополнительной финансовой помощи регионам было в числе поручений, которые президент Владимир Путин дал правительству в ходе обращения 11 мая. Это необходимо, чтобы те смогли оказать финансовую поддержку своим гражданам и хозяйствующим субъектам, пояснялось в документе. За месяц до этого он поручал выделить регионам 200 миллиардов рублей. Несмотря на это, эксперты ожидали увеличения дефицита региональных бюджетов из-за пандемии к середине года.

С конца марта до 11 мая в России действовал т.н. «режим нерабочих дней», во время которого остановлена работа большинства организаций при сохранении заработной платы сотрудников. Всего на господдержку бизнеса и граждан, по подсчетам экспертов, было выделено более 3,1 триллиона рублей, в том числе из них 1,9 триллиона в виде субсидий.