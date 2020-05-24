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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Минкомсвязи опубликовало расписание вывозных рейсов до 3 июня. Всего в Россию вернули уже почти 240 тысяч человек
Минкомсвязи опубликовало в специальном телеграм-канале график 26 вывозных рейсов из-за рубежа в Россию до 3 июня. Помимо нескольких рейсов из Дели и Нью-Йорка, россиян также эвакуируют из Южной Кореи, Турции и с островов Бали и Гоа.
Всего, как говорил в середине мая министр иностранных дел Сергей Лавров, за рубежом ожидают возвращения 30 тысяч россиян. С середины же марта, когда прекратилось международное регулярное авиасообщение, согласно статистике МИД, в Россию вернулись уже 238 тысяч человек.
Всего с 18 марта было совершено 146 вывозных рейсов. Последние из них прилетели днем 24 мая в московский Шереметьево из Нью-Йорка, а также из Гоа — в Уфу и Екатеринбург. Как отмечала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.
Администратора паблика «Омбудсмен полиции» доставили из Вологды в московский ИВС на Петровке
Правоохранительные органы после обыска в Вологде доставили в Москву администратора паблика «Омбудсмен полиции» и бывшего сотрудника ФСИН Игоря Худякова. Сейчас его содержат в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, рассказал его адвокат Максим Пашков.
Обыск в квартире Худякова прошел накануне утром; меру пресечения ему еще не избрали, а родственникам больше суток не сообщали о его местоположении. Он проходит подозреваемым по делу о распространении порнографии группой лиц, которое завели на основателя паблика Владимира Воронцова, отметил Пашков в разговоре с «МБХ медиа».
Подробности нового дела не сообщались. В рамках первого дела Воронцова, бывшего сотрудника Центра «Э», занимающегося защитой трудовых прав полицейских, обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги. По версии МВД, после того как тот отказался заплатить, Воронцов якобы опубликовал его интимные фото, которые выманили у него через фейковую страницу девушки во «ВКонтакте».