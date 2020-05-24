Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

18:00

Прогулки с Бродским. Кинопоказ и обсуждение с режиссером. К 80-летию поэта

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 52 от 22 мая 2020

Читать номер

Минкомсвязи опубликовало расписание вывозных рейсов до 3 июня. Всего в Россию вернули уже почти 240 тысяч человек

Общество255

255
 

Минкомсвязи опубликовало в специальном телеграм-канале график 26 вывозных рейсов из-за рубежа в Россию до 3 июня. Помимо нескольких рейсов из Дели и Нью-Йорка, россиян также эвакуируют из Южной Кореи, Турции и с островов Бали и Гоа.

Всего, как говорил в середине мая министр иностранных дел Сергей Лавров, за рубежом ожидают возвращения 30 тысяч россиян. С середины же марта, когда прекратилось международное регулярное авиасообщение, согласно статистике МИД, в Россию вернулись уже 238 тысяч человек.

Всего с 18 марта было совершено 146 вывозных рейсов. Последние из них прилетели днем 24 мая в московский Шереметьево из Нью-Йорка, а также из Гоа — в Уфу и Екатеринбург. Как отмечала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.

Теги:
эвакуация, туристы, вывоз, мид рф, va

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» доставили из Вологды в московский ИВС на Петровке

Общество565

565
 

Правоохранительные органы после обыска в Вологде доставили в Москву администратора паблика «Омбудсмен полиции» и бывшего сотрудника ФСИН Игоря Худякова. Сейчас его содержат в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, рассказал его адвокат Максим Пашков.

Обыск в квартире Худякова прошел накануне утром; меру пресечения ему еще не избрали, а родственникам больше суток не сообщали о его местоположении. Он проходит подозреваемым по делу о распространении порнографии группой лиц, которое завели на основателя паблика Владимира Воронцова, отметил Пашков в разговоре с «МБХ медиа».

Подробности нового дела не сообщались. В рамках первого дела Воронцова, бывшего сотрудника Центра «Э», занимающегося защитой трудовых прав полицейских, обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги. По версии МВД, после того как тот отказался заплатить, Воронцов якобы опубликовал его интимные фото, которые выманили у него через фейковую страницу девушки во «ВКонтакте».

Теги:
«Омбудсмен полиции» , обыски, задержания, москва, va
Больше интересного в вашей ленте
Ездила в Чехию и попробовала там Бехеровку — решила дома повторить: что из этого получилось
Вы будете видеть меньше такого
Индюшка спасла от кобры всех птенцов до единого — видео жестокой схватки
Вы будете видеть меньше такого
Женщина не выбросила лампочку, а залила в нее цемент и засунула внутрь саморез — демонстрирую, что получилось
Вы будете видеть меньше такого
Почему на руке у древнего ассирийского царя часы?
Вы будете видеть меньше такого
Список конфет, которые не стоит покупать из-за состава
Вы будете видеть меньше такого
Второе дыхание: как бабушкину дачу сделать модной
Вы будете видеть меньше такого
Хозяйка согнула старую вешалку и надела себе на шею. Показываю, как она использует свое изобретение на кухне
Вы будете видеть меньше такого
«В свои 42 года она до сих пор не замужем и без детей»: актриса Наталья Панова, роли и мужчина ее мечты
Вы будете видеть меньше такого
Прошло 14 дней после Парада Победы в Беларуси. Факты из первых уст о ситуации в стране
Вы будете видеть меньше такого
Тест про СССР: 15 ностальгических вопросов для истинных знатоков советской эпохи
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядела актриса озвучившая красотку Джессику из «Кто подставил кролика Роджера» и что с ней стало спустя 30 с…
Вы будете видеть меньше такого
Они точно ровесники?: российские звёзды одного возраста, которые выглядят по-разному
Вы будете видеть меньше такого
Мерседес на «ручке» и ещё 4 странности российских водителей, которые я не понимаю
Вы будете видеть меньше такого
Получится ли у вас назвать 15 столиц, по названиям стран? Непростой тест по географии.
Вы будете видеть меньше такого
Окрашивания, которые выглядят провинциально, и их стильные альтернативы
Вы будете видеть меньше такого
Купили дачу, а бывшие хозяева приехали и собрали урожай, который я выращивала целый сезон.
Вы будете видеть меньше такого
Розовые волосы и тесный топ: Екатерина Боярская порадовала поклонников
Вы будете видеть меньше такого
Девочка Оля из кино СССР «Любовь и голуби»: Что стало с актрисой спустя 35 лет и как выглядит сейчас
Вы будете видеть меньше такого
Ржавеют не под дням, а по часам. ТОП-5 самых слабых к коррозии иномарок в РФ
Вы будете видеть меньше такого
Как без усилий очистить решетку после шашлыка. Оригинальный способ, которым пользуется мой друг и меня научил.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera