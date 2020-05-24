Администратора паблика «Омбудсмен полиции» доставили из Вологды в московский ИВС на Петровке

Правоохранительные органы после обыска в Вологде доставили в Москву администратора паблика «Омбудсмен полиции» и бывшего сотрудника ФСИН Игоря Худякова. Сейчас его содержат в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, рассказал его адвокат Максим Пашков.

Обыск в квартире Худякова прошел накануне утром; меру пресечения ему еще не избрали, а родственникам больше суток не сообщали о его местоположении. Он проходит подозреваемым по делу о распространении порнографии группой лиц, которое завели на основателя паблика Владимира Воронцова, отметил Пашков в разговоре с «МБХ медиа».

Подробности нового дела не сообщались. В рамках первого дела Воронцова, бывшего сотрудника Центра «Э», занимающегося защитой трудовых прав полицейских, обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги. По версии МВД, после того как тот отказался заплатить, Воронцов якобы опубликовал его интимные фото, которые выманили у него через фейковую страницу девушки во «ВКонтакте».