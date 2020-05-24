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№ 52 от 22 мая 2020

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Администратора паблика «Омбудсмен полиции» доставили из Вологды в московский ИВС на Петровке

Общество341

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Правоохранительные органы после обыска в Вологде доставили в Москву администратора паблика «Омбудсмен полиции» и бывшего сотрудника ФСИН Игоря Худякова. Сейчас его содержат в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, рассказал его адвокат Максим Пашков.

Обыск в квартире Худякова прошел накануне утром; меру пресечения ему еще не избрали, а родственникам больше суток не сообщали о его местоположении. Он проходит подозреваемым по делу о распространении порнографии группой лиц, которое завели на основателя паблика Владимира Воронцова, отметил Пашков в разговоре с «МБХ медиа».

Подробности нового дела не сообщались. В рамках первого дела Воронцова, бывшего сотрудника Центра «Э», занимающегося защитой трудовых прав полицейских, обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги. По версии МВД, после того как тот отказался заплатить, Воронцов якобы опубликовал его интимные фото, которые выманили у него через фейковую страницу девушки во «ВКонтакте».

Теги:
«Омбудсмен полиции» , обыски, задержания, москва, va

В Гонконге возобновились массовые акции протеста. Больше ста человек задержали с применением слезоточивого газа

Политика366

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В Гонконге прошла самая крупная акция против ослабления автономии региона от материкового Китая с начала вспышки коронавируса. Ее участников разогнали с применением слезоточивого газа и дубинок, задержаны были больше ста человек, сообщает агентство Reuters.

Поводом для протестов стали планы Китая провести через парламент страны, Всекитайское собрание народных представителей, законопроект о нацбезопасности Гонконга, который потенциально разрешит Пекину создать там свои службы для подавления протестов. Против него выступали оппозиция Гонконга, правозащитники, а также Госдепартамент США. Протестующие также критиковали законопроект об оскорблении гимна Китая, который рассматривают на местном уровне.

Из-за действующих в Гонконге коронавирусных ограничений на собрания больше восьми человек в согласовании акции отказали. Участники вышли на улицы в шоппинг-районе Козуэй-Бэй, несмотря на ограждения по все городу; они выкрикивали «Мы за независимость Гонконга», «Независимость Гонконга — единственный выход» и другие лозунги. После предупреждения полиция применила газ около 13:25 по местному времени (8:25 мск).

Резолюция о подготовке соответствующего законопроекта была включена в повестку ежегодной сессии Собрания представителей, начавшейся 22 мая в Пекине. Голосование по ней ожидается на следующей неделе, после чего начнется подготовка самого законопроекта. В проекте говорится, что он «для защиты национальной безопасности» введет полный запрет на «подрывную и сепаратистскую деятельность» и вмешательства извне — так власти Китая часто характеризовали протесты за независимость Гонконга. Это противоречит принципу «одна страна — две системы» и положениям Основного закона Гонконга, отмечали критики.

Теги:
китай, акции протеста, гонконг, va
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