В Гонконге возобновились массовые акции протеста. Больше ста человек задержали с применением слезоточивого газа

В Гонконге прошла самая крупная акция против ослабления автономии региона от материкового Китая с начала вспышки коронавируса. Ее участников разогнали с применением слезоточивого газа и дубинок, задержаны были больше ста человек, сообщает агентство Reuters.

Поводом для протестов стали планы Китая провести через парламент страны, Всекитайское собрание народных представителей, законопроект о нацбезопасности Гонконга, который потенциально разрешит Пекину создать там свои службы для подавления протестов. Против него выступали оппозиция Гонконга, правозащитники, а также Госдепартамент США. Протестующие также критиковали законопроект об оскорблении гимна Китая, который рассматривают на местном уровне.

Из-за действующих в Гонконге коронавирусных ограничений на собрания больше восьми человек в согласовании акции отказали. Участники вышли на улицы в шоппинг-районе Козуэй-Бэй, несмотря на ограждения по все городу; они выкрикивали «Мы за независимость Гонконга», «Независимость Гонконга — единственный выход» и другие лозунги. После предупреждения полиция применила газ около 13:25 по местному времени (8:25 мск).

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Резолюция о подготовке соответствующего законопроекта была включена в повестку ежегодной сессии Собрания представителей, начавшейся 22 мая в Пекине. Голосование по ней ожидается на следующей неделе, после чего начнется подготовка самого законопроекта. В проекте говорится, что он «для защиты национальной безопасности» введет полный запрет на «подрывную и сепаратистскую деятельность» и вмешательства извне — так власти Китая часто характеризовали протесты за независимость Гонконга. Это противоречит принципу «одна страна — две системы» и положениям Основного закона Гонконга, отмечали критики.