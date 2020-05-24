В Новосибирске полиция начала проверку из-за вечеринки в центре города. Видео о ней из соцсетей там назвали «частично фейкововыми»

В Новосибирске полиция начала проверку из-за прошедшей в ночь на 24 мая вечеринки с музыкой в центре города на площади Ленина. В ней приняли участие полсотни человек, а масштабы на видео в соцсетях были завышены искусственно, заявили в областном главке МВД в разговоре с «Тайгой.Инфо».

Согласно кадрам из соцсетей, жители города собрались на парковке у дома №1 на площади Ленина, музыка играла из колонок автомобилей. В 22:30 по местному времени там были почти триста человек, подсчитали журналисты NGS.ru. Много отдыхающих также было во дворе соседней гостиницы «Центральная», где есть заведения общепита, и еще в нескольких местах в центре города.

«Действительно в период времени с 23:30 23 мая по 00:30 24 мая на площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50−60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях. На место выезжали сотрудники полиции, после [разъяснительной беседы] те разошлись», — говорится в сообщении новосибирского МВД.

Помимо нарушения самоизоляции, проверку проводят также по статье о нарушении тишины (ст. 20.6.1 КоАП РФ и ст. 4.2 областного КоАП). Ее начали по поручению губернатора Андрея Травникова. Регион находится на 28-м месте в стране по числу выявленных заражений, в мае там находили по 70-80 новых случаев за сутки (всего больше 2100).

В МВД добавили, что «размещенная в интернете видеосъемка <..> частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина».