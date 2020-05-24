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№ 52 от 22 мая 2020

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Власти Крыма вслед за Севастополем решили брать деньги с жителей других регионов за нахождение в обсерваторе

Общество37

37
 

Прибывающих в Крым жителей других регионов обяжут заплатить за двухнедельную изоляцию в обсерваторах, объявил на заседании губернатор региона Сергей Аксенов. Это коснется всех, кто приезжает «бесцельно, по личным вопросам» — т.е. не для помощи властям полуострова в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет», — заявил Аксенов. 

«В случае если не готовы оплатить сразу, то по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования отправляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — пригрозил он (цитаты приводятся по РИА Новости).

Конкретную сумму Аксенов не назвал, однако в Севастополе, где схожую практику ввели на майских праздниках, за сутки в обсерваторе берут 1750 рублей — почти 25 тысяч рублей с человека за две недели обязательной для приезжающих изоляции. К настоящему моменту в Крыму (с учетом Севастополя) нашли менее 500 заболевших, за последние сутки прирост составил три новых случая. В начале этой недели, 18 мая, там отменили режим самоизоляции для жителей полуострова до 65 лет. Открытие региона для туристов власти ожидают к середине июня.

Теги:
карантин, изоляция, крым, коронавирус, va
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