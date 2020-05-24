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№ 52 от 22 мая 2020

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Связанную с Собчак крабовую компанию убрали из реестра «системообразующих» предприятий

Экономика18

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Занимающаяся добычей крабов группа компаний «Монерон», о покупке доли в которой договорилась телеведущая Ксения Собчак, несколько дней назад была исключена из списка системообразующих предприятий, которым в условиях кризиса предоставят льготные кредиты.

Как рассказал газете «Ведомости» близкий к правительству источник, решение об исключении «Монерон» в середине мая на заочном заседании приняла комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Включили же компанию в список по просьбе матери журналистки сенатора Людмилы Нарусовой, сообщало издание в конце апреля.

Договоренности о приобретении 40%-ного пакета акций между Собчак и владельцами крабовой компании были достигнуты в марте, однако завершить сделку не удалось, поскольку в конце того же месяца суд Южно-Сахалинска арестовал их долю. Это произошло в рамках расследования уголовного дела предполагаемого бенефициара компании бизнесмена Олега Кана, в настоящий момент находящегося в розыске.

Нарусова рассказывала, что «Монерон» была одной из компаний, с просьбой о включении которых в список правительства к ней обращалась Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Сама Собчак настаивала, что в просьбе ее матери не было конфликта интересов, поскольку «Монерон», как и ряд других, подходила под требования Минсельхоза. В настоящий момент в списке министерства остались 9 предприятий, специализирующихся на производстве рыбы.

Теги:
льготы, системообразующие компании, собчак, краб, правительство, va
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