Посольство России потребовало извинений от Bloomberg за использование «спонтанного» рейтинга Путина

Посольство России в США потребовало от информагентства Bloomberg извинений за то, что они иллюстрировали материал о планах президента Владимира Путина на «конституционную реформу» графиком падения его «спонтанного рейтинга» доверия.

Для изучения «спонтанного» рейтинга у опрошенных просят самих назвать политиков, которым они доверяют. Этот показатель, согласно исследованиям ВЦИОМ, из-за вспышки коронавируса и нефтяного кризиса упал с 31% в январе до 27% в апреле, указывало Bloomberg 22 мая. Это было рекордно низким значением рейтинга с начала измерений.

«В этот раз объектом "мухлежа" стали рейтинги президента Владимира Путина, — говорится в заявлении диппредставительства. — Редакция Bloomberg продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям. Наверное, надеется, что они не станут проверять первоисточники и не найдут реальный уровень доверия».

В ответ российское посольство привело результаты опроса, когда у респондентов спрашивали, поддерживают ли они конкретного политика. В начале мая этот показатель у Путина, в феврале поднимавшийся выше 73%, опустился до 67,1%. В том, что использовать нужно именно эти данные, посольство поддержал и глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

ВЦИОМ перестал публиковать подробный «спонтанный рейтинг» доверия Путина с открытым вопросом в августе прошлого года; этой зимой раскрывать подробные электоральные рейтинги президента отказался и фонд «Общественное мнение». Оба обещали возобновить публикации, когда станут известны кандидаты на президентских выборах.

Российский МИД уже не в первый раз оспаривает освещение в ведущих западных изданиях вспышки коронавируса в России и ее последствий. Агентство Bloomberg после их критики уже меняло заголовок в материале о достоверности статистики по смертности и исправляло ошибку в графике в материале о состоянии медицины. Претензии были также к New York Times и Financial Times.