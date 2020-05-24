В России нашли почти 8600 новых больных коронавирусом. За сутки умерли рекордные 153 пациента

В России за последние сутки выявили 8599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе правительства. Это наименьший прирост в федеральной статистике со 2 мая. Общее же число заболевших по стране к 24 мая превысило 344 тысячи человек.

Подтвердилась смерть от коронавируса у 153 заболевших — это рекордный показатель с начала пандемии. Из них на Москву приходятся меньше 40% — 59 пациентов, хотя с 15 мая число летальных случаев в столице оставалось на уровне 70 и выше.

Доля Москвы среди новых заражений опустилась ниже 30%: в столице, на которую по-прежнему приходится половина из 227 тысяч активных случаев по стране, за последние сутки нашли 2516 заболевших.

Резкий прирост обнаружили в Самарской области (+121 пациент при среднем приросте последнюю неделю около 70), а также в Иркутской области (+120 при среднем приросте в мае в 20-30 случаев). В Ростовской области, которая накануне отчиталась о рекордных 353 новых случаях, в этот раз нашли 152 заболевших, что близко к средним показателям региона.

По общему числу заболевших Россия остается на третьем месте после Бразилии, которая накануне обошла ее по этом показателю. Так, вечером 23 мая Минздрав страны отчитался о 347 тысячах заболевших, прирост там превышал 22 тысячи. На первом месте остаются Соединенные Штаты с более 1,6 миллиона выявленных заражений.