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№ 52 от 22 мая 2020

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Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о нехватке лекарств и средств защиты во временном госпитале в «Крокусе»

Общество15

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Прокуратура Московской области проверит жалобы медиков на нехватку медицинского оборудования во временном госпитале для больных COVID-19, размещенном в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре.

О том, что во временном госпитале не хватает используемых для лечения с COVID-19 препаратов — антиагрегантов и антикоагулянтов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказали телеканалу «Настоящее время» медики, пожелавшие остаться неназванными. Анонимные пациенты сообщили телеканалу, что в госпитале нет аппаратов для компьютерной томографии, препаратов для разжижения крови, а лечение сводится к раздаче препаратов от малярии.

Кроме того, по словам источников телеканала, со многими сотрудниками госпиталя, который был открыт 14 мая, до сих пор не заключены трудовые соглашения.

Ранее «Настоящее время» сообщало, что управляющая госпиталем Красногорская городская больница заключила с владельцем «Крокуса» бизнесменом Аразом Агаларовым контракты о размещении 1,5 тысячи коек для больных COVID-19 на сумму 1,9 миллиарда рублей.

Теги:
прокуратура, Подмосковье , коронавирус, nt

В Тыве закупили аппараты ИВЛ, использование которых приостановили после пожаров в двух больницах

Общество172

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Минздрав республики Тыва закупил на сумму 24,2 миллионов рублей аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки «Авента-М», которые могли стать причиной пожаров в российских больницах. На контракт на портале госзакупок обратил внимание Интерфакс.

Контракт был заключен 21 мая на поставку 13 аппаратов, стоимость каждого составляет 1,86 миллионов рублей. В министерстве заявили, что контракт согласовывался до пожаров, и так как «очередь на поставки критически важного медицинского оборудования в условиях эпидемии коронавируса, как известно, большая» от него решили не отказываться.

В региональном Минздраве пообещали, что оборудование будут использовать только по согласованию с Росздравнадзором, а если станет известно, что пожары произошли из-за неисправности ИВЛ, контракт на их покупку будет расторгнут.

Пожары в двух больницах Москвы и Петербурга, где лечили пациентов с коронавирусом, произошли в мае. При пожаре в столичной больнице погиб один человек, а жертвами второго стали шесть человек.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппаратов ИВЛ. Росздравнадзор постановил временно приостановить обращение аппаратов «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года.

Теги:
коронавирус, тыва, nt
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