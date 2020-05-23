Прокуратура Подмосковья проверит сообщения о нехватке лекарств и средств защиты во временном госпитале в «Крокусе»

Прокуратура Московской области проверит жалобы медиков на нехватку медицинского оборудования во временном госпитале для больных COVID-19, размещенном в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры реагирования», — заявили в прокуратуре.

О том, что во временном госпитале не хватает используемых для лечения с COVID-19 препаратов — антиагрегантов и антикоагулянтов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказали телеканалу «Настоящее время» медики, пожелавшие остаться неназванными. Анонимные пациенты сообщили телеканалу, что в госпитале нет аппаратов для компьютерной томографии, препаратов для разжижения крови, а лечение сводится к раздаче препаратов от малярии.

Кроме того, по словам источников телеканала, со многими сотрудниками госпиталя, который был открыт 14 мая, до сих пор не заключены трудовые соглашения.

Ранее «Настоящее время» сообщало, что управляющая госпиталем Красногорская городская больница заключила с владельцем «Крокуса» бизнесменом Аразом Агаларовым контракты о размещении 1,5 тысячи коек для больных COVID-19 на сумму 1,9 миллиарда рублей.