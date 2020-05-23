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№ 52 от 22 мая 2020

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В Киеве нашли тело депутата Рады Давыденко с огнестрельным ранением

Политика2

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В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады Валерий Давыденко. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Его нашли в его офисе, в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства», — сказал Геращенко.

47-летний Давыденко был народным депутатом Украины VIII и IX созывов. В 2019 году был избран в Раду и стал членом комитета по вопросам экономического развития.

Теги:
верховная рада, киев, nt

Рестораторы попросили разрешить открытие летних веранд

Общество91

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Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) подготовила свои предложения по поэтапному выходу предприятий общественного питания из-под введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом пишут «Ведомости».

Так, во ФРИО считают, что при тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в регионе, можно разрешить открыть все летние кафе с обязательной дистанцией между столами в один метр, а также заведения площадью до 200 квадратных метров с условием использования 50% посадочных мест. Рестораторы просят разрешить проведение семейных праздников в отдельных залах для не более чем 20 человек. При этом никаких дополнительных ограничений во время таких мероприятий не предполагается.

На следующем этапе, при стойкой тенденции к снижению заболеваемости, предлагается разрешить работу всех предприятий общественного питания с соблюдением нормативных требований, а также проведение любых массовых мероприятий до 100 человек.

На всех этапах, согласно плану ФРИО, должны проводиться «входной фильтр», обработка рук антисептиками, уборка по мере необходимости в течение дня и дезинфекция в конце рабочей смены, а также проветривание помещений.

Письмо с предложениями ФРИО направила в Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.

В середине апреля Росподребнадзор подготовил свой трехэтапный план возвращения к работе кафе и ресторанов. Согласно документу, сначала разрешат работу заведений площадью не более 50 квадратных метров, которым можно будет одновременно принимать у себя не более 10 человек. При этом за каждым столиком, стоящим в метре друг от друга, должно сидеть не больше 1-2 гостя. На втором этапе количество разрешенных посетителей увеличат до 20, сохраняя правило о нахождении не более двух человек за одним столом, в том числе при проведении банкета.

Отмена всех ограничений, по плану Роспотребнадзора, будет возможна только когда в отдельном регионе не будет зараженных. Представители отрасли резко раскритиковали план ведомства, назвав его «оторванным от реальности» и «контрольным выстрелом в голову» ресторанного бизнеса.

Теги:
коронавирус, рестораны, nt
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