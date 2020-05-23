В Тыве закупили аппараты ИВЛ, использование которых приостановили после пожаров в двух больницах

Минздрав республики Тыва закупил на сумму 24,2 миллионов рублей аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки «Авента-М», которые могли стать причиной пожаров в российских больницах. На контракт на портале госзакупок обратил внимание Интерфакс.

Контракт был заключен 21 мая на поставку 13 аппаратов, стоимость каждого составляет 1,86 миллионов рублей. В министерстве заявили, что контракт согласовывался до пожаров, и так как «очередь на поставки критически важного медицинского оборудования в условиях эпидемии коронавируса, как известно, большая» от него решили не отказываться.

В региональном Минздраве пообещали, что оборудование будут использовать только по согласованию с Росздравнадзором, а если станет известно, что пожары произошли из-за неисправности ИВЛ, контракт на их покупку будет расторгнут.

Пожары в двух больницах Москвы и Петербурга, где лечили пациентов с коронавирусом, произошли в мае. При пожаре в столичной больнице погиб один человек, а жертвами второго стали шесть человек.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппаратов ИВЛ. Росздравнадзор постановил временно приостановить обращение аппаратов «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года.