В Испании объявили о возобновлении футбольного чемпионата с 8 июня

Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновится 8 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь настало время вернуться к повседневным делам», — сказал Санчес.

18 мая клубам разрешили проводить групповые тренировки. При этом, предполагается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Испанский чемпионат по футболу приостановили из-за коронавируса в середине марта. Команды успели сыграть по 27 матчей из 38 запланированных. В турнирной таблице лидирует «Барселона» (58 очков), которая опережает «Реал» на два балла. Идущая на третьем месте «Севилья» уступает «Реалу» девять очков.

Испания занимает пятое место в мире по числу заразившихся СOVID-19: в стране зарегистрировали более 230 тысяч заболевших коронавирусом, из них 27 тысяч человек умерли.