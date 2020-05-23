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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
В Испании объявили о возобновлении футбольного чемпионата с 8 июня
Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновится 8 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
«Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь настало время вернуться к повседневным делам», — сказал Санчес.
18 мая клубам разрешили проводить групповые тренировки. При этом, предполагается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах.
Испанский чемпионат по футболу приостановили из-за коронавируса в середине марта. Команды успели сыграть по 27 матчей из 38 запланированных. В турнирной таблице лидирует «Барселона» (58 очков), которая опережает «Реал» на два балла. Идущая на третьем месте «Севилья» уступает «Реалу» девять очков.
Испания занимает пятое место в мире по числу заразившихся СOVID-19: в стране зарегистрировали более 230 тысяч заболевших коронавирусом, из них 27 тысяч человек умерли.
Теги:nt, футбол, испания, коронавирус
Путин подписал закон о голосовании на выборах через почту и интернет
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Закон также позволяет дистанционно собирать подписи избирателей для регистрации кандидата или назначения референдума. При этом их количество не может быть больше половины от всех необходимых подписей. Кроме того, число бракованных подписей должно быть не больше 5% вместо разрешенных ранее 10%. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Помимо этого Путин подписал закон о запрете выдвигаться на выборы осужденным по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), по статьям о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). По ряду этих статей в России регулярно преследуют политических активистов, отмечали правозащитники из «Апологии протеста».