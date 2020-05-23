Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 52 от 22 мая 2020

Читать номер

В Испании объявили о возобновлении футбольного чемпионата с 8 июня

Спорт80

80
 

Чемпионат Испании по футболу, приостановленный из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновится 8 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Испания сделала то, что должна была сделать. Теперь настало время вернуться к повседневным делам», — сказал Санчес.

18 мая клубам разрешили проводить групповые тренировки. При этом, предполагается, что все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Испанский чемпионат по футболу приостановили из-за коронавируса в середине марта. Команды успели сыграть по 27 матчей из 38 запланированных. В турнирной таблице лидирует «Барселона» (58 очков), которая опережает «Реал» на два балла. Идущая на третьем месте «Севилья» уступает «Реалу» девять очков.

Испания занимает пятое место в мире по числу заразившихся СOVID-19: в стране зарегистрировали более 230 тысяч заболевших коронавирусом, из них 27 тысяч человек умерли.

Теги:
nt, футбол, испания, коронавирус

Путин подписал закон о голосовании на выборах через почту и интернет

Политика664

664
 

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Закон также позволяет дистанционно собирать подписи избирателей для регистрации кандидата или назначения референдума. При этом их количество не может быть больше половины от всех необходимых подписей. Кроме того, число бракованных подписей должно быть не больше 5% вместо разрешенных ранее 10%. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого Путин подписал закон о запрете выдвигаться на выборы осужденным по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), по статьям о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). По ряду этих статей в России регулярно преследуют политических активистов, отмечали правозащитники из «Апологии протеста».

Читайте также

Удаление выборов. Зачем Госдума экстренно узаконила дистанционные форматы голосования

Теги:
выборы, закон, путин, nt
Больше интересного в вашей ленте
Власти рассказали, как оформлять пропуска после 27 мая
Вы будете видеть меньше такого
Старый нож стал резать как новый: затачиваем с водой за 3 минуты
Вы будете видеть меньше такого
Женщина не выбросила лампочку, а залила в нее цемент и засунула внутрь саморез — демонстрирую, что получилось
Вы будете видеть меньше такого
Я гонялся за этой вещью времен СССР несколько лет, и вот случайно приобрел у соседа по гаражному коперативу.Показываю…
Вы будете видеть меньше такого
Простой американский метод борьбы с фитофторой: в чем суть и как работает?
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядела актриса озвучившая красотку Джессику из «Кто подставил кролика Роджера» и что с ней стало спустя 30 с…
Вы будете видеть меньше такого
Сложный тест: отгадаете актеров из СССР в молодости, которых я сразу не узнал?
Вы будете видеть меньше такого
Сложный тест по советскому кино: попробуйте набрать 13/15
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядели звезды эстрады 25 лет назад
Вы будете видеть меньше такого
Такие силиконовые прихватки - мои незаменимые помощники в огороде
Вы будете видеть меньше такого
8 русских фильмов, которые заценили во всем мире
Вы будете видеть меньше такого
Моя подруга весит 120 кг. Ей выгодно быть полной. Рассказываю, почему я так думаю
Вы будете видеть меньше такого
🌍Сможете назвать 15 стран по их столицам? Получится ли у вас пройти тест по географии без ошибок
Вы будете видеть меньше такого
5 смешных переписок с отцом, показывающих его чуткость и желание "помочь"
Вы будете видеть меньше такого
Чем украинки отличаются от женщин русских
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядела Ирина Хакамада до того, как стала известной личностью
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит популярная певица Слава в реальной жизни: без фотошопа и дорогого макияжа
Вы будете видеть меньше такого
Девочка Оля из кино СССР «Любовь и голуби»: Что стало с актрисой спустя 35 лет и как выглядит сейчас
Вы будете видеть меньше такого
Простое удобрение, после которого растения растут как на дрожжах
Вы будете видеть меньше такого
Ездила в Чехию и попробовала там Бехеровку — решила дома повторить: что из этого получилось
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera