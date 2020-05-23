Путин подписал закон о голосовании на выборах через почту и интернет

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Закон также позволяет дистанционно собирать подписи избирателей для регистрации кандидата или назначения референдума. При этом их количество не может быть больше половины от всех необходимых подписей. Кроме того, число бракованных подписей должно быть не больше 5% вместо разрешенных ранее 10%. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого Путин подписал закон о запрете выдвигаться на выборы осужденным по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), по статьям о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). По ряду этих статей в России регулярно преследуют политических активистов, отмечали правозащитники из «Апологии протеста».