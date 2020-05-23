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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Путин подписал закон о голосовании на выборах через почту и интернет
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Закон также позволяет дистанционно собирать подписи избирателей для регистрации кандидата или назначения референдума. При этом их количество не может быть больше половины от всех необходимых подписей. Кроме того, число бракованных подписей должно быть не больше 5% вместо разрешенных ранее 10%. Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Помимо этого Путин подписал закон о запрете выдвигаться на выборы осужденным по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), по статьям о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). По ряду этих статей в России регулярно преследуют политических активистов, отмечали правозащитники из «Апологии протеста».
СК завел еще два дела об оправдании нацизма из-за публикаций на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет завел уголовные дела об оправдании нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) на жителей Перми и Казани, разместивших на сайте акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографии Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Андрея Власова. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия Мухаммед Эль-Айюби из Казани опубликовал фотографию фюрера на сайте «Бессмертного полка» с подписью « Гилтер Адик» «для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге». Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте фотографию Власова, уточнили в СК.
В ведомстве отметили, что Шестаков — активный участник несанкционированных акций, за что привлекался к административной ответственности, а также был осужден за угрозу убийством. Эль-Айюби был фигурантом дела о краже, рассказали в СК.
Ранее уголовные дела о реабилитации нацизма за публикацию фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» завели в отношении пяти россиян. По утверждениям СК, к реабилитации нацизма причастны также граждане Украины и Эстонии.
В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.