На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели дело о порнографии

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели новое уголовное дело по статье об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД Москвы.

Ранее силовики пришли с обыском к одному из администраторов паблика Игорю Худякову. По словам жены Худякова, полицейские сказали ей, что следственные действия связаны с делом о порнографии. Мужчину задержали и повезли на допрос в Москву.

В начале мая бывшего сотрудника Центра «Э» и создателя паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, отправили в СИЗО. По версии следствия, Воронцов вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Тот отказался, после чего снимки оказались в соцсетях.

«Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте». В апреле у Воронцова также проходили обыски о фейке про коронавирус.