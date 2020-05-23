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№ 52 от 22 мая 2020

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На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели дело о порнографии

Общество145

145
 

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели новое уголовное дело по статье об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД Москвы.

Ранее силовики пришли с обыском к одному из администраторов паблика Игорю Худякову. По словам жены Худякова, полицейские сказали ей, что следственные действия связаны с делом о порнографии. Мужчину задержали и повезли на допрос в Москву.

В начале мая бывшего сотрудника Центра «Э» и создателя паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, отправили в СИЗО. По версии следствия, Воронцов вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Тот отказался, после чего снимки оказались в соцсетях.

«Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте». В апреле у Воронцова также проходили обыски о фейке про коронавирус.

Теги:
«Омбудсмен полиции» , nt

В центре Москвы задержали неизвестного, взявшего в заложники несколько человек в здании банка

Общество3 808

3 808
 

Неизвестный взял в заложники несколько человек в московском отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу, передают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники.

обновлено

Правоохранительные органы задержали мужчину, захватившего здание банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. 

«Только что спецназ провел штурм здания и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — пояснил источник агентства.

По данным источников агенств, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный угрожал взрывом, потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там нескольких сотрудников. Собеседники агенств предполагают, что в заложниках оказались пять-шесть человек. При попытке захвата сработала сигнализация. Правоохранители ведут с захватчиком переговоры. РБК пишет, что мужчина требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой.

Baza утверждает, что злоумышленник одет в костюм курьера сервиса доставки «Delivery Club». По информации телеграм-канала, из фирменного рюкзака за его спиной торчат провода. Мужчина требует от сотрудников банка крупную сумму денег. Однако канал «112» пишет, что захватчик подбросил в отделение банка записку с надписью: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».

Примерно через полчаса директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» сказал Forbes, что все сотрудники и клиенты покинули отделение. Захватчик забаррикадировался стульями. При этом, по данным Интерфакса, злоумышленник продолжает удерживать одного человека, остальные покинули отделение через запасную дверь безопасности.

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Теги:
kb, заложники, москва
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