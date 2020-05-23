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№ 52 от 22 мая 2020

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СК завел еще два дела об оправдании нацизма из-за публикаций на сайте «Бессмертного полка»

Общество25

25
 

Следственный комитет завел уголовные дела об оправдании нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) на жителей Перми и Казани, разместивших на сайте акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографии Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Андрея Власова. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия Мухаммед Эль-Айюби из Казани опубликовал фотографию фюрера на сайте «Бессмертного полка» с подписью « Гилтер Адик» «для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге». Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте фотографию Власова, уточнили в СК.

В ведомстве отметили, что Шестаков — активный участник несанкционированных акций, за что привлекался к административной ответственности, а также был осужден за угрозу убийством. Эль-Айюби был фигурантом дела о краже, рассказали в СК.

Ранее уголовные дела о реабилитации нацизма за публикацию фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» завели в отношении пяти россиян. По утверждениям СК, к реабилитации нацизма причастны также граждане Украины и Эстонии.

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Теги:
уголовное дело, бессмертный полк, nt

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» завели дело о порнографии

Общество580

580
 

На основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова завели новое уголовное дело по статье об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД Москвы.

Ранее силовики пришли с обыском к одному из администраторов паблика Игорю Худякову. По словам жены Худякова, полицейские сказали ей, что следственные действия связаны с делом о порнографии. Мужчину задержали и повезли на допрос в Москву.

В начале мая бывшего сотрудника Центра «Э» и создателя паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, отправили в СИЗО. По версии следствия, Воронцов вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Тот отказался, после чего снимки оказались в соцсетях.

«Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте». В апреле у Воронцова также проходили обыски о фейке про коронавирус.

Теги:
«Омбудсмен полиции» , nt
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