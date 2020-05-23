СК завел еще два дела об оправдании нацизма из-за публикаций на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет завел уголовные дела об оправдании нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) на жителей Перми и Казани, разместивших на сайте акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографии Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Андрея Власова. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия Мухаммед Эль-Айюби из Казани опубликовал фотографию фюрера на сайте «Бессмертного полка» с подписью « Гилтер Адик» «для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге». Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте фотографию Власова, уточнили в СК.

В ведомстве отметили, что Шестаков — активный участник несанкционированных акций, за что привлекался к административной ответственности, а также был осужден за угрозу убийством. Эль-Айюби был фигурантом дела о краже, рассказали в СК.

Ранее уголовные дела о реабилитации нацизма за публикацию фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» завели в отношении пяти россиян. По утверждениям СК, к реабилитации нацизма причастны также граждане Украины и Эстонии.

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.