В центре Москвы задержали неизвестного, взявшего в заложники несколько человек в здании банка

Неизвестный взял в заложники несколько человек в московском отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу, передают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники.

обновлено Правоохранительные органы задержали мужчину, захватившего здание банка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. «Только что спецназ провел штурм здания и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — пояснил источник агентства.

По данным источников агенств, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный угрожал взрывом, потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там нескольких сотрудников. Собеседники агенств предполагают, что в заложниках оказались пять-шесть человек. При попытке захвата сработала сигнализация. Правоохранители ведут с захватчиком переговоры. РБК пишет, что мужчина требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой.

Baza утверждает, что злоумышленник одет в костюм курьера сервиса доставки «Delivery Club». По информации телеграм-канала, из фирменного рюкзака за его спиной торчат провода. Мужчина требует от сотрудников банка крупную сумму денег. Однако канал «112» пишет, что захватчик подбросил в отделение банка записку с надписью: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».

Примерно через полчаса директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» сказал Forbes, что все сотрудники и клиенты покинули отделение. Захватчик забаррикадировался стульями. При этом, по данным Интерфакса, злоумышленник продолжает удерживать одного человека, остальные покинули отделение через запасную дверь безопасности.