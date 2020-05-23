Всероссийский последний звонок для выпускников школ проведут в онлайн-формате

Минпросвещения проведет всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в онлайн-формате 25 мая, говорится на сайте министерства.

Трансляция будет идти на странице Минпросвещения во «ВКонтакте» с 10:00 по московскому времени. В рамках акции выпускников поздравят блогеры, известные медиаперсоны, выдающиеся педагоги и школьники из разных регионов. Во время онлайн-праздника объявят о старте нескольких флешмобов и акций, которые пройдут в соцсетях.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам и школам провести последние звонки и выпускные онлайн, чтобы не допустить распространения коронавируса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, предложил провести всероссийский выпускной для студентов в виртуально 4 июля.

Из-за эпидемии российским школам разрешили досрочно завершить учебный год, а военный призыв для поступающих в вузы в 2020 году решили отложить. Начало проведения ЕГЭ перенесли на 29 июня, а сдавать его будут только те, кто собирается поступать в университеты. Также были отменены выпускные экзамены в девятых классах.