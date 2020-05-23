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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
Всероссийский последний звонок для выпускников школ проведут в онлайн-формате
Минпросвещения проведет всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в онлайн-формате 25 мая, говорится на сайте министерства.
Трансляция будет идти на странице Минпросвещения во «ВКонтакте» с 10:00 по московскому времени. В рамках акции выпускников поздравят блогеры, известные медиаперсоны, выдающиеся педагоги и школьники из разных регионов. Во время онлайн-праздника объявят о старте нескольких флешмобов и акций, которые пройдут в соцсетях.
Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам и школам провести последние звонки и выпускные онлайн, чтобы не допустить распространения коронавируса. Глава Минобрнауки Валерий Фальков, в свою очередь, предложил провести всероссийский выпускной для студентов в виртуально 4 июля.
Из-за эпидемии российским школам разрешили досрочно завершить учебный год, а военный призыв для поступающих в вузы в 2020 году решили отложить. Начало проведения ЕГЭ перенесли на 29 июня, а сдавать его будут только те, кто собирается поступать в университеты. Также были отменены выпускные экзамены в девятых классах.
Теги:kb, выпускной вечер, выпускники, школьники, коронавирус
К одному из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к одному из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову, говорится в одноименнном резервном телеграм-канале.
По информации ТАСС, следственные действия проходят в квартире Худякова в Вологде. Источники агентства сообщили, что обыск связан с делом основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Отмечается, что Худяков раньше работал во ФСИН.
В начале мая бывшего сотрудника Центра «Э» и создателя паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, отправили в СИЗО. По версии следствия, Воронцов вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Тот отказался, после чего снимки оказались в соцсетях.
«Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте». В апреле у Воронцова также проходили обыски о фейке про коронавирус.