К одному из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к одному из администраторов паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову, говорится в одноименнном резервном телеграм-канале.

По информации ТАСС, следственные действия проходят в квартире Худякова в Вологде. Источники агентства сообщили, что обыск связан с делом основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Отмечается, что Худяков раньше работал во ФСИН.

обновление 14:11 По словам жены Худякова, после обыска его задержали и повезли в Москву. Полицейские сказали ей, что следственные действия связаны с делом о порнографии. Женщина сообщила «ОВД-Инфо», силовики вели себя грубо и угрожали застрелить собак.

В начале мая бывшего сотрудника Центра «Э» и создателя паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, отправили в СИЗО. По версии следствия, Воронцов вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера. Тот отказался, после чего снимки оказались в соцсетях.

«Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте». В апреле у Воронцова также проходили обыски о фейке про коронавирус.