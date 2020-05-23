Иммунитет к COVID-19 обнаружили у 12% жителей Москвы из 50 тысяч обследованных

По результатам обследования 50 тысяч жителей Москвы примерно у 12,5% из них обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом Интерфаксу сообщил глава столичного депздрава Алексей Хрипун.

«Мы видим, что доля тех, у которых формируется иммунитет к ковидной инфекции, сопоставима примерно с некоторыми другими крупными городами Европы и мира. В частности, близки результаты к Мадриду, где, по данным наших коллег, от 10 до 14% имеют сформировавшийся иммунитет», — уточнил он.

Всего в Москве собираются провести от трех до шести миллионов таких исследований. Хрипун назвал это количество беспрецедентным и отметил, что результаты покажут, как формируется популяционный иммунитет.

Накануне сеть медицинских лабораторий «Инвитро» сообщила об обнаружении антител у 14% прошедших обследование. С 18 по 21 марта анализы сдали больше 40 тысяч человек, большинство из которых — жители Москвы и Подмосковья.

Программа бесплатного массового тестирования на антитела в Москве действует с 15 мая. Отбор участников проходит случайным образом, они получают приглашения на обследование по электронной почте или смс. В депздраве говорили о 300 тысячах отправленных приглашениях.