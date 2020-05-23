В России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Из числа новых пациентов 42% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 335 882, выздоровели& 107 936 человек (+8 111 за день). За прошедшие сутки в России скончались 139 ;инфицированных пациентов, всего с начала эпидемии жертвами вируса стали 3 388 человек. В предыдущие два дня суточный прирост новых случаев заболевания в стране составлял меньше девяти тысяч.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Москве (+3 190). Количество выздоровевших в столице на 640 человек превысило число новых заболевших. Лидерами по числу выявленных за сутки заражений также стали Московская область (+846), Петербург (+363), Ростовская (+353) и Нижегородская (+211) области.

Последнее время Россия занимала второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Однако, согласно опубликованным вечером 22 мая данным, Бразилия по этому показателю обогнала Россию. С начала эпидемии там заболели 330 890 человек, а последний суточный прирост составил 20,8 тысяч.