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№ 52 от 22 мая 2020

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Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова

Общество15

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Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, и сообщения о его болезни не соответствуют действительности, заявил во время прямого эфира в инстаграме спикер парламента республики Магомед Даудов.

«Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — цитирует Даудова ТАСС.

21 мая Интерфакс, ТАСС и Baza со ссылкой на источники сообщили, что Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус. Его помощник Ахмед Дудаев говорил, что глава Чечни лично контролирует работу республиканского оперштаба. По информации Baza, Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, однако никаких официальных подтверждений информации о его болезни пока нет.

Теги:
kb, чечня, кадыров

США объявили грант в 250 тысяч долларов на разоблачение дезинформации России в сфере здравоохранения

Политика911

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Госдепартамент США объявил грант на разоблачение дезинформации России в сфере здравоохранении. Победитель конкурса получит 250 тысяч долларов на подготовку доклада о «российских и советских кампаниях дезинформации в сфере здравоохранения».

Российское посольство в США раскритиковало инициативу Госдепартамента. «Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты считают, что «русофобские силы» в Вашингтоне работают, не обращая внимания на сотрудничество России и США в борьбе против пандемии. «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя. Не полезнее было бы направить эти 250 тыс.долл. на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?», — отмечают в посольстве.

Ранее Financial Times и The New York Times рассказали о занижении данных о смертности от коронавируса в России. По их информации, реальное число летальных случаев в стране может быть на 70% выше, чем в официальной статистике. Вице-премьер Татьяна Голикова настаивала, что российские власти никогда не манипулировали такой информацией. МИД России потребовал от изданий опровержения материалов.

Теги:
kb, коронавирус, россия, сша
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