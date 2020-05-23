Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, и сообщения о его болезни не соответствуют действительности, заявил во время прямого эфира в инстаграме спикер парламента республики Магомед Даудов.

«Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда. Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — цитирует Даудова ТАСС.

21 мая Интерфакс, ТАСС и Baza со ссылкой на источники сообщили, что Кадырова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус. Его помощник Ахмед Дудаев говорил, что глава Чечни лично контролирует работу республиканского оперштаба. По информации Baza, Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, однако никаких официальных подтверждений информации о его болезни пока нет.