Спикер парламента Чечни назвал сплетнями сообщения о болезни Кадырова

Госдепартамент США объявил грант на разоблачение дезинформации России в сфере здравоохранении. Победитель конкурса получит 250 тысяч долларов на подготовку доклада о «российских и советских кампаниях дезинформации в сфере здравоохранения».

Российское посольство в США раскритиковало инициативу Госдепартамента. «Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты считают, что «русофобские силы» в Вашингтоне работают, не обращая внимания на сотрудничество России и США в борьбе против пандемии. «От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя. Не полезнее было бы направить эти 250 тыс.долл. на помощь нуждающимся странам, на спасение чьих-то жизней?», — отмечают в посольстве.

Ранее Financial Times и The New York Times рассказали о занижении данных о смертности от коронавируса в России. По их информации, реальное число летальных случаев в стране может быть на 70% выше, чем в официальной статистике. Вице-премьер Татьяна Голикова настаивала, что российские власти никогда не манипулировали такой информацией. МИД России потребовал от изданий опровержения материалов.