Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 52 от 22 мая 2020

Читать номер

В результате пожара в больнице Татарстана погибли три человека

Общество9

9
 

Вечером 22 мая в сосудистом отделении двухэтажной больницы в Зеленодольске произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана. 

Возгорание произошло в палате на первом этаже на площади 3 кв.м. В министерстве уточнили, что пациентов с коронавирусом в этом корпусе медучреждения не лечили и пожар не связан с аппаратами ИВЛ. Из здания эвакуировали 88 человек. Пожар уже ликвидирован.

На месте погибли два человека. Позже стало известно о смерти еще одного человека, отравившегося угарным газом. Еще троих госпитализировали с ожогами. Остальных пациентов распределили по отделениям Зеленодольской ЦРБ. Их здоровью ничего не угрожает, заверили в региональном Минздраве.

Управление Следственного комитета по факту гибели пациентов возбудило дело о нарушении требований пожарной безопасности (ст. 219 УК). Прокуратура Татарстана начала проверку.

В мае пожары произошли в двух больницах Москвы и Петербурга, где лечили пациентов с коронавирусом. При пожаре в столичной больнице погиб один человек, а жертвами второго стали уже шесть человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппаратов ИВЛ.

Теги:
kb, татарстан, пожары
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera