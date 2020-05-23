В результате пожара в больнице Татарстана погибли три человека

Вечером 22 мая в сосудистом отделении двухэтажной больницы в Зеленодольске произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Возгорание произошло в палате на первом этаже на площади 3 кв.м. В министерстве уточнили, что пациентов с коронавирусом в этом корпусе медучреждения не лечили и пожар не связан с аппаратами ИВЛ. Из здания эвакуировали 88 человек. Пожар уже ликвидирован.

На месте погибли два человека. Позже стало известно о смерти еще одного человека, отравившегося угарным газом. Еще троих госпитализировали с ожогами. Остальных пациентов распределили по отделениям Зеленодольской ЦРБ. Их здоровью ничего не угрожает, заверили в региональном Минздраве.

Управление Следственного комитета по факту гибели пациентов возбудило дело о нарушении требований пожарной безопасности (ст. 219 УК). Прокуратура Татарстана начала проверку.

В мае пожары произошли в двух больницах Москвы и Петербурга, где лечили пациентов с коронавирусом. При пожаре в столичной больнице погиб один человек, а жертвами второго стали уже шесть человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппаратов ИВЛ.