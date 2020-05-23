В «Лефортово» COVID-19 выявили у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и бизнесменов Андрея Каминова и Дмитрия Михальченко

Положительные тесты на коронавирус выявили сразу у нескольких фигурантов громких уголовных дел, находящихся сейчас в московском СИЗО «Лефортово». В число заболевших попали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и предприниматели Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко.

Информацию о заражении Магомедова «Новой газете» подтвердили адвокаты миллиардера, а о заражении Каминова и Михальченко журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По данным источников «Новой», Каминов и Магомедов до недавнего времени сидели в одной камере. Сейчас у них недомогание и температура, Михальченко же болеет вторую неделю.

Отметим, что ФСИН официально пока не подтверждает данную информацию.

Андрей Каминов и Дмитрий Михальченко обвиняются в хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево. Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда арестовали в марте 2018 года, предъявив обвинения в организации преступного сообщества. Также им вменяют девять эпизодов мошенничества при заключении и исполнении госконтрактов.